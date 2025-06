Irã lança 30 mísseis contra Israel, que responde com bombardeio a alvos militares 

Ataques acontecem após os Estados Unidos destruírem instalações nucleares dos Estados Unidos

Na madrugada deste domingo (22), Israel foi alvo de um ataque com 30 mísseis lançados pelo Irã, resultando em pelo menos 11 feridos. As áreas centrais do país sofreram danos significativos, com prédios e fachadas atingidos, mas não houve registro de mortes. Este ataque marca um novo capítulo no conflito, especialmente após a recente intervenção dos Estados Unidos, que bombardeou instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Cerca de uma hora após o ataque iraniano, a Força Aérea de Israel retaliou, realizando bombardeios em alvos militares localizados no oeste do Irã. As autoridades israelenses afirmaram que a operação teve como objetivo neutralizar lançadores de mísseis que estavam prontos para novos disparos contra o território israelense. Essa resposta demonstra a determinação de Israel em se proteger diante das ameaças.

O ataque foi realizado em duas ondas, com sirenes de alerta soando em cidades como Jerusalém e Tel Aviv. O exército israelense mobilizou seus sistemas de defesa para interceptar os mísseis, evidenciando a preparação do país para enfrentar situações de conflito. A escalada de hostilidades entre as nações levanta preocupações sobre a segurança na região.

Publicado por Sarah Paula

