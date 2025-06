Irã nega ataque ao território de Israel após anúncio de cessar-fogo

Em Tel Aviv, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que Teerã lançou mísseis logo após o anúncio do acordo e afirmou que o país ‘responderá com força à violação’ da trégua

EFE/EPA/ATEF SAFADI Mísseis lançados do Irã vistos sobre Jerusalém no primeiro dia de conflito - 13 de junho de 2025



O Exército iraniano negou nesta terça-feira (24) o lançamento de mísseis contra o território israelense “ao longo das últimas horas”, como denunciou Israel após o presidente americano, Donald Trump, anunciar um cessar-fogo. O Estado-Maior “desmente o lançamento de mísseis do Irã em direção aos territórios ocupados (Israel) ao longo das últimas horas”, afirmou a televisão estatal. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou que Teerã havia disparado mísseis e afirmou que seu país “responderá com força à violação do cessar-fogo”.

*Com informações da AFP