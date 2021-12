Israel aplicará 4ª dose de vacina contra Covid-19 em idosos e em profissionais da saúde

Objetivo da medida é combater uma nova onda da doença e evitar a proliferação da variante Ômicron; 45% da população do país já recebeu três doses do imunizante

Israel começará a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde quatro meses após a terceira injeção. O comitê de especialistas que assessora o governo israelense na resposta à pandemia do coronavírus aprovou a iniciativa nesta terça-feira, 21, a pedido do primeiro-ministro, Naftali Benet, que saudou a decisão e se comprometeu a iniciar a campanha imediatamente. O objetivo é combater a quinta onda de contágio, provocada principalmente pela variante ômicron do vírus SARS-CoV-2. Mais de 4 milhões de pessoas já receberam a terceira dose da vacina da Pfizer em Israel, um dos primeiros países do mundo a lançar com sucesso uma campanha de imunização, há um ano. Com mais de 62% da população inoculada com pelo menos duas doses de Pfizer e quase 45% com três doses, o foco da campanha de vacinação tem sido, até agora, as crianças de 5 a 11 anos, que têm taxas de inoculação muito baixas – apenas 11% receberam pelo menos uma dose, apesar de já haver liberação para essa faixa etária há um mês.

*Com informações da EFE