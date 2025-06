Israel bombardeia Teerã e afirma ter matado chefe militar iraniano; Irã ataca centro do Mossad em Tel Aviv

Informação foi divulgada pelas IDF (Forças de Defesa de Israel), que descreveram Ali Shadmani como a figura militar mais próxima do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei

KHAMENEI.IR / AFP O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (17) ter matado Ali Shadmani, principal comandante militar do Irã e chefe do Estado-Maior em tempos de guerra



O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (17) ter matado Ali Shadmani, principal comandante militar do Irã e chefe do Estado-Maior em tempos de guerra. O assassinato foi executado durante um bombardeio noturno contra um centro de comando em Teerã. A informação foi divulgada pelas IDF (Forças de Defesa de Israel), que descreveram Shadmani como a figura militar mais próxima do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta terça que realizou um ataque contra o Mossad em Tel Aviv, marcando o quinto dia de um intenso conflito militar. Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre a alegação de ataque, e a cobertura da mídia está sendo restringida por medidas governamentais. Segundo a Guarda, o centro de inteligência do Mossad teria sido atingido e estaria em chamas. O Mossad, que é oficialmente conhecido como Instituto para a Inteligência e Operações Especiais, desempenha um papel crucial nas operações de espionagem fora de Israel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sua missão principal é evitar o desenvolvimento de armas não convencionais e prevenir ataques terroristas. Este órgão é um dos pilares da Comunidade de Inteligência de Israel, ao lado da Aman e da Shin Bet. Além de suas funções de espionagem, o Mossad é responsável por recrutar indivíduos com habilidades excepcionais, oferecendo um treinamento rigoroso em diversas áreas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos