Israel ataca símbolos do regime do Irã ‘com força sem precedentes’

Ministro da Defesa do Estado judeu, Israel Katz, confirmou que os alvos incluíram a sede da milícia Basij e a famosa prisão Evin

Menahem KAHANA / AFP Outros alvos foram a sede do serviço de segurança interno, do departamento de ideologia do governo e um símbolo odiado em Tel Aviv



Forças armadas de Israel realizaram nesta segunda-feira (23) uma série de ataques ,”com força sem precedentes”, direcionados a instituições ligadas ao regime iraniano, evidenciando a intenção de desestabilizar o governo de Teerã. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou que os alvos incluíram a sede da milícia Basij e a famosa prisão Evin, que abriga prisioneiros políticos. Outros alvos foram a sede do serviço de segurança interno, do departamento de ideologia do governo e um símbolo odiado em Tel Aviv: o Relógio da Destruição de Israel, que marca uma contagem regressiva para o fim do Estado judeu em 2040.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A questão da mudança do regime tem permeado o ataque iniciado por Israel na sexta retrasada (13), ao qual os EUA se juntaram neste fim de semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou, ameaçando o aiatolá Ali Khamenei e sugerindo a necessidade de uma mudança no governo iraniano. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) relatou nesta segunda-feira que os bombardeios podem ter causado danos consideráveis às instalações nucleares iranianas. Em resposta, o Irã minimizou a gravidade dos ataques, alegando que o material radioativo já havia sido retirado de suas instalações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA