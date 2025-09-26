Jovem Pan > Notícias > Mundo > ‘Israel destruiu a maior parte da máquina terrorista do Hamas’, diz Netanyahu na ONU

‘Israel destruiu a maior parte da máquina terrorista do Hamas’, diz Netanyahu na ONU

Primeiro-ministro, que foi vaiado durante a Assembleia Geral, defendeu que ataques israelenses representam ‘toda civilização contra o fundamentalismo islâmico, que cresce em grande parte do Ocidente’

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 11h19
  • BlueSky
EFE/EPA/SARAH YENESEL O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursa durante o debate geral da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede das Nações Unidas em Nova York, Nova York, EUA, em 26 de setembro de 2025. (Nova York) EFE/EPA/SARAH YENESEL O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira (26) que seu país “destruiu a maior parte da máquina terrorista” do grupo armado palestino Hamas e busca concluir o trabalho “o mais rápido possível” em Gaza. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu elogiou o que descreveu como uma série de vitórias estratégicas israelenses no último ano, que também incluíram o ataque ao programa nuclear do Irã e o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano.

O líder israelense está sob intensa pressão na arena internacional em meio ao reconhecimento de um Estado palestino por diversos países aliados como França, Reino Unido e Canadá. Dezenas de diplomatas de diversos países se retiraram do local da Assembleia antes do discurso de Netanyahu começar. “Eu direi a nossa verdade”, apontou o primeiro-ministro antes de deixar Israel na quinta-feira (25). De acordo com Netanyahu, o reconhecimento de um Estado palestino seria uma afirmação de que os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 tinham avançado a causa palestina.

*Com agências 

Leia também

Brasil e outros países boicotam discurso de Netanyahu na ONU
Na ONU, presidente da Autoridade Palestina rejeita participação do Hamas na futura governança do Estado

 

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >