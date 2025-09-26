‘Israel destruiu a maior parte da máquina terrorista do Hamas’, diz Netanyahu na ONU

Primeiro-ministro, que foi vaiado durante a Assembleia Geral, defendeu que ataques israelenses representam ‘toda civilização contra o fundamentalismo islâmico, que cresce em grande parte do Ocidente’

EFE/EPA/SARAH YENESEL O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira (26) que seu país “destruiu a maior parte da máquina terrorista” do grupo armado palestino Hamas e busca concluir o trabalho “o mais rápido possível” em Gaza. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu elogiou o que descreveu como uma série de vitórias estratégicas israelenses no último ano, que também incluíram o ataque ao programa nuclear do Irã e o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano.

O líder israelense está sob intensa pressão na arena internacional em meio ao reconhecimento de um Estado palestino por diversos países aliados como França, Reino Unido e Canadá. Dezenas de diplomatas de diversos países se retiraram do local da Assembleia antes do discurso de Netanyahu começar. “Eu direi a nossa verdade”, apontou o primeiro-ministro antes de deixar Israel na quinta-feira (25). De acordo com Netanyahu, o reconhecimento de um Estado palestino seria uma afirmação de que os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 tinham avançado a causa palestina.

*Com agências