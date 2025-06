Israel detecta ataque iraniano após aceitar cessar-fogo de Trump

Após atingir objetivos militares em 12 dias de ofensiva, Exército israelense afirmou que manterá um ‘alto nível de alerta’ e responderá a ‘qualquer violação’ do cessar-fogo com o Irã

Menahem Kahana / AFP Sistemas de defesa aérea israelense são ativados para interceptar mísseis iranianos sobre Tel Aviv



O Exército de Israel detectou um novo ataque de mísseis do Irã nesta terça-feira (24), que disparou os alarmes no norte do país, logo após o governo anunciar a aprovação de um acordo de cessar-fogo com a República Islâmica, anunciado horas antes pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA) informou que não registrou vítimas até o momento após o ataque. Segundo a imprensa israelense, o bombardeio foi interceptado pelos sistemas antiaéreos israelenses.

Vários políticos israelenses pediram uma resposta logo após o anúncio do ataque. “O Irã vai tremer”, escreveu o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, nas redes sociais. Por sua vez, o líder da oposição, Avigdor Lieberman, que recentemente pediu ao governo que não aceitasse um cessar-fogo sem um acordo “claro e inequívoco”, disse nas redes sociais que Israel não deveria tolerar o mais recente ataque iraniano e deve “responder imediatamente”.

Nesta terça-feira, o Exército israelense afirmou que manterá um “alto nível de alerta” e responderá a “qualquer violação” do cessar-fogo com o Irã, após atingir seus objetivos militares em 12 dias de ofensiva, de acordo com declarações do porta-voz militar israelense, Effie Defrin. “As FDI (Forças de Defesa de Israel) cumpriram integralmente todos os objetivos definidos (…). O chefe do Estado-Maior ordenou que as FDI mantivessem alto nível de alerta e preparação para uma resposta contundente a qualquer violação do cessar-fogo”, declarou Defrin em um pronunciamento em vídeo à imprensa.

A mensagem foi divulgada após o governo israelense confirmar a aprovação de um acordo de trégua com o Irã, anunciado na noite de segunda-feira por Donald Trump, embora tenha deixado claro que o país responderá “com firmeza” a qualquer violação. Pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo, um míssil iraniano atingiu um prédio residencial em Beersheba, no sul de Israel, matando quatro pessoas e ferindo outras 13, segundo os serviços de emergência.

*Com informações da EFE