Israel diz ter atingido instalação ligada ao programa nuclear do Irã
Segundo o Forças de Defesa de Israel, ataque mirou o complexo de Taleqan, que estaria sendo usado pelo Irã para avançar no desenvolvimento de armas nucleares
O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (12) que atingiu uma instalação no Irã onde, segundo afirma, eram desenvolvidas armas nucleares.
“A Força Aérea israelense, atuando com base em inteligência precisa das Forças Armadas, atingiu outra instalação do programa nuclear iraniano”, indicou o Exército. “O complexo de Taleqan estava sendo utilizado pelo regime para avançar em capacidades críticas que visavam o desenvolvimento de armas nucleares”.
O complexo de Taleqan aparentemente faz referência a uma instalação em Parchin, ao sudeste de Teerã. Segundo o centro de estudos americano ‘Institute for Science and International Security’ (ISIS), que monitora o programa nuclear iraniano, a República Islâmica organizou atividades militares encobertas no local recentemente.
*AFP
