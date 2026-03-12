Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel diz ter atingido instalação ligada ao programa nuclear do Irã

Israel diz ter atingido instalação ligada ao programa nuclear do Irã

Segundo o Forças de Defesa de Israel, ataque mirou o complexo de Taleqan, que estaria sendo usado pelo Irã para avançar no desenvolvimento de armas nucleares

  • Por Jovem Pan*
  • 12/03/2026 09h28
  • BlueSky
Foto: Planet Labs PBC / AFP Esta foto de satélite, obtida do Planet Labs PBC e datada de 20 de maio de 2025, mostra uma vista da instalação de enriquecimento nuclear de Natanz, no centro do Irã. Os Estados Unidos lançaram ataques sem precedentes contra instalações nucleares iranianas, incluindo Fordo e as instalações em Isfahan e Natanz, em 22 de junho de 2023. Os ataques americanos ocorreram cerca de 10 dias após Israel lançar um ataque ao Irã, matando cientistas nucleares, comandantes militares de alto escalão, além de atingir bases militares, instalações nucleares e áreas residenciais em todo o país. (Foto: Planet Labs PBC / AFP) Esta foto de satélite, obtida do Planet Labs PBC e datada de 20 de maio de 2025, mostra uma vista da instalação de enriquecimento nuclear de Natanz, no centro do Irã.

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (12) que atingiu uma instalação no Irã onde, segundo afirma, eram desenvolvidas armas nucleares.

“A Força Aérea israelense, atuando com base em inteligência precisa das Forças Armadas, atingiu outra instalação do programa nuclear iraniano”, indicou o Exército. “O complexo de Taleqan estava sendo utilizado pelo regime para avançar em capacidades críticas que visavam o desenvolvimento de armas nucleares”.

O complexo de Taleqan aparentemente faz referência a uma instalação em Parchin, ao sudeste de Teerã. Segundo o centro de estudos americano ‘Institute for Science and International Security’ (ISIS), que monitora o programa nuclear iraniano, a República Islâmica organizou atividades militares encobertas no local recentemente.

*AFP

Leia também

EUA: Queda nas ações de imigrantes contra detenções pode impactar brasileiros
Guerra deixa mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início do conflito

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >