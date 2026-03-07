Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel diz ter controle ‘quase total’ do espaço aéreo de Teerã e promete novos ataques

Israel diz ter controle ‘quase total’ do espaço aéreo de Teerã e promete novos ataques

  • Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 19h36
EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu

Israel tem o controle “quase total” do espaço aéreo sobre Teerã, afirmou neste sábado (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que prometeu manter os ataques.

Em pronunciamento na TV, no qual fez um balanço da operação contra o Irã, Netanyahu anunciou que Israel manterá “com toda a força” suas operações de ataque àquele país. “Temos um plano metódico, com muitas surpresas, para erradicar o regime e permitir a mudança. Temos muitos outros objetivos, que não detalharei aqui.”

“Graças aos nossos bravos pilotos e aos pilotos americanos, conseguimos o controle quase total do espaço aéreo sobre Teerã”, destacou o premier.

Segundo Netanyahu, o presidente Donald Trump “entendeu a magnitude do perigo para os Estados Unidos e o mundo. Agimos para neutralizar a ameaça e permitir que o povo iraniano tome as rédeas do seu destino.”

“Ao povo iraniano: a hora da verdade se aproxima, porque não buscamos dividir o Irã, e sim libertá-lo do jugo da tirania e viver em paz com ele. Essa libertação depende de vocês, do bravo povo iraniano”, ressaltou o premier israelense.

Quem depuser as armas, “não terá nada a temer. Quem se negar a fazê-lo, sofrerá as consequências”, alertou Netanyahu. Ele prometeu que, no futuro, “os povos de Israel e do Irã voltarão a ser amigos”.

“Nos últimos dias, o Irã atacou 12 países vizinhos. Nós os apoiamos. Muitos países se voltam agora para nós, para cooperar”, afirmou o premier. “Transformamos o Oriente Médio, alteramos o equilíbrio de poderes. Israel é uma potência regional que dissuade nossos vizinhos e nossos inimigos.”

O Exército israelense anunciou na noite de hoje que havia iniciado uma nova “onda de ataques” na capital iraniana.

*AFP

