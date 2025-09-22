Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

Motivo alegado pelo embaixador israelense Danny Danon é que a data do encontro coincide com o Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico

ANGELA WEISS / AFP Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico



Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico, declarou seu enviado à ONU. Sendo um país diretamente afetado pelas deliberações do principal órgão de segurança da ONU, Israel foi convidado a participar do debate do Conselho sobre o conflito em Gaza, no contexto da semana de alto nível da ONU. As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza.

“Desejo informar que a delegação de Israel não participará desta reunião, pois coincide com Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico”, disse o embaixador Danny Danon em uma carta separada ao presidente rotativo do Conselho de Segurança. “Apesar do pedido de Israel à Presidência e aos membros do Conselho para reagendar a reunião, o encontro permanece marcado para essa data, uma das mais significativas do calendário judaico”, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Espera-se que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirija à Assembleia Geral da ONU na sexta-feira (26), em meio a uma série de reconhecimentos do Estado da Palestina por países ocidentais. Israel denunciou com indignação essas importantes mudanças de política.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert