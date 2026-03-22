Israel vai intensificar operações terrestres no Líbano após atacar ponte-chave

JACK GUEZ / AFP Rastros de foguetes são vistos no céu em meio a uma nova série de ataques com mísseis iranianos sobre a cidade costeira israelense de Netanya



O Exército israelense anunciou que “intensificará” sua campanha terrestre contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano e advertiu que se trata de uma operação de longo prazo. “A operação contra a organização terrorista Hezbollah mal começou (…). Trata-se de uma operação de longo prazo”, afirmou o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir. “Agora nos preparamos para intensificar as operações terrestres seletivas e os ataques, de acordo com um plano estruturado. Não vamos parar até que a ameaça tenha sido afastada da fronteira e a segurança de longo prazo dos habitantes do norte de Israel seja garantida”, acrescentou.

Mais tarde, o general de brigada Effie Defrin afirmou que estão previstas “mais semanas de combates contra o Irã e o Hezbollah”. O ministro da Defesa, Israel Katz, havia anunciado que foi dada a ordem de “destruir imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani” para “impedir a passagem (…) do Hezbollah e de armas para o sul”.

Segundo a agência nacional libanesa ANI, quatro ataques deixaram a ponte inutilizável. O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou o bombardeio da ponte porque “constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano”. Para ele, trata-se de “um prelúdio de uma invasão terrestre” e de um “castigo coletivo contra a população civil”.

Acrescentou que “atacar as pontes sobre o rio Litani é uma tentativa de cortar o vínculo geográfico entre a área localizada ao sul de Litani e o restante do território libanês”.

Escalada do conflito

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 2 de março, para vingar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei em um ataque israelense-americano no primeiro dia do conflito. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, declarou neste domingo que membros da Guarda Revolucionária iraniana presentes no Líbano dirigem as operações do Hezbollah.

“Estas pessoas têm passaportes falsos e entraram ilegalmente no país”, acusou. Desde então, Israel realiza uma campanha de bombardeios sobre o Líbano e avanços terrestres em uma zona ao longo da fronteira, que já causaram milhares de mortos e mais de um milhão de deslocados.

O Hezbollah, por sua vez, lançou salvas de foguetes. Segundo o ministro da Defesa israelense, o exército também vai “acelerar a destruição das casas libanesas nos vilarejos de contato” na fronteira. De acordo com a agência ANI, as forças israelenses destruíram “um certo número de casas” no vilarejo de Taybeh. Horas antes, os serviços de emergência israelenses informaram a morte de uma pessoa perto da fronteira.

*AFP