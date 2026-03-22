Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel vai intensificar operações terrestres no Líbano após atacar ponte-chave

Israel vai intensificar operações terrestres no Líbano após atacar ponte-chave

  • Por Jovem Pan*
  • 22/03/2026 21h34
  • BlueSky
JACK GUEZ / AFP ataque irã no libano Rastros de foguetes são vistos no céu em meio a uma nova série de ataques com mísseis iranianos sobre a cidade costeira israelense de Netanya

O Exército israelense anunciou que “intensificará” sua campanha terrestre contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano e advertiu que se trata de uma operação de longo prazo. “A operação contra a organização terrorista Hezbollah mal começou (…). Trata-se de uma operação de longo prazo”, afirmou o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir. “Agora nos preparamos para intensificar as operações terrestres seletivas e os ataques, de acordo com um plano estruturado. Não vamos parar até que a ameaça tenha sido afastada da fronteira e a segurança de longo prazo dos habitantes do norte de Israel seja garantida”, acrescentou.

Mais tarde, o general de brigada Effie Defrin afirmou que estão previstas “mais semanas de combates contra o Irã e o Hezbollah”. O ministro da Defesa, Israel Katz, havia anunciado que foi dada a ordem de “destruir imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani” para “impedir a passagem (…) do Hezbollah e de armas para o sul”.

Segundo a agência nacional libanesa ANI, quatro ataques deixaram a ponte inutilizável. O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou o bombardeio da ponte porque “constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano”. Para ele, trata-se de “um prelúdio de uma invasão terrestre” e de um “castigo coletivo contra a população civil”.

Acrescentou que “atacar as pontes sobre o rio Litani é uma tentativa de cortar o vínculo geográfico entre a área localizada ao sul de Litani e o restante do território libanês”.

Escalada do conflito

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 2 de março, para vingar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei em um ataque israelense-americano no primeiro dia do conflito. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, declarou neste domingo que membros da Guarda Revolucionária iraniana presentes no Líbano dirigem as operações do Hezbollah.

“Estas pessoas têm passaportes falsos e entraram ilegalmente no país”, acusou. Desde então, Israel realiza uma campanha de bombardeios sobre o Líbano e avanços terrestres em uma zona ao longo da fronteira, que já causaram milhares de mortos e mais de um milhão de deslocados.

O Hezbollah, por sua vez, lançou salvas de foguetes. Segundo o ministro da Defesa israelense, o exército também vai “acelerar a destruição das casas libanesas nos vilarejos de contato” na fronteira. De acordo com a agência ANI, as forças israelenses destruíram “um certo número de casas” no vilarejo de Taybeh. Horas antes, os serviços de emergência israelenses informaram a morte de uma pessoa perto da fronteira.

Leia também

Irã ameça tornar instituições financeiras próximo alvo da guerra contra os EUA
Ataques prometidos por Trump contra Irã podem atingir usinas de gás natural

*AFP

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >