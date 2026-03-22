Ataques prometidos por Trump contra Irã podem atingir usinas de gás natural

Cerca de 80% da geração de energia no Irã provinha do gás natural em 2023

SAUL LOEB/AFP Trump ameaçou destruir instalações elétricas do Irã



Os ataques contra as usinas elétricas do Irã prometidas pelos Estados Unidos em caso de não abertura do Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas – cotagem inciada no sábado (21) – podem atingir usinas de gás natural. Isso porque cerca de 80% da geração de energia no Irã provinha do gás natural em 2023, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), ou cerca de 303 mil gigawatt-horas. A geração total no país aumentou mais de 65% entre 2010 e 2023, segundo a AIE. Em 2023, o Irã era o segundo maior produtor de eletricidade na região, atrás da Arábia Saudita, informou a AIE.

Um possível alvo dos EUA é a usina de ciclo combinado de Damavand, a sudeste de Teerã. Com uma capacidade estimada em cerca de 3 mil megawatts, ela provavelmente representou até 4% da capacidade total do Irã nos últimos anos. A energia nuclear representa uma fração mínima da geração total do Irã, embora sua usina nuclear de Bushehr já tenha sido envolvida no conflito após um drone atingir o complexo onde a usina está localizada.

Trump ameça Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Ormuz ou destruirá as usinas elétricas do país islâmico. “Se o Irã não ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz dentro de 48 HORAS a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão suas diversas USINAS ELÉTRICAS”, escreveu o republicano em sua redes sociais, acrescentando que vão começar pela maior.

A ameaça de Trump vem no mesmo dia em que mais de 20 países se disseram prontos para ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estreita localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, operando como a fronteira natural entre o Irã e a Península Arábica.

*Com informações do Estadão Conteúdo