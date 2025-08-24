JD Vance diz que Rússia fez ‘concessões significativas’ e nega que impeça acordo de paz com Ucrânia

Apesar das iniciativas de mediação de Trump, que incluíram encontros com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, as posições de Moscou e Kiev continuam divergentes.

Annabelle Gordon/EFE/EPA/Pool Vance afirmou que a Rússia está avaliando "o que seria necessário para colocar fim à guerra"



O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que Moscou não está bloqueando um acordo de paz com a Ucrânia e que fez “concessões significativas” ao presidente Donald Trump sobre as exigências para encerrar a guerra. “Acho que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Trump pela primeira vez em três anos e meio deste conflito”, disse Vance no programa Meet the Press with Kristen Welker, da NBC. “Na verdade, eles têm estado dispostos a ser flexíveis em algumas de suas demandas centrais.”

Vance afirmou que a Rússia está avaliando “o que seria necessário para colocar fim à guerra”, mas reconheceu que o conflito ainda não terminou. Segundo ele, os Estados Unidos estão engajados em “um processo diplomático de boa fé” e tentando encontrar pontos em comum entre russos e ucranianos para cessar as mortes. “Trump está tentando aplicar uma diplomacia muito agressiva e contundente”, disse. “A guerra não beneficia ninguém, nem a Europa nem os Estados Unidos, e não acreditamos que Rússia ou Ucrânia tenham interesse em continuar combatendo.”

Neste domingo (24), o enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, esteve em Kiev acompanhado pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e pelo presidente Volodymyr Zelensky, durante as comemorações do 34º aniversário da independência ucraniana, momento em que os esforços diplomáticos parecem estagnados.

Apesar das iniciativas de mediação de Trump — incluindo a cúpula de Anchorage com Putin e o encontro da última segunda-feira na Casa Branca com Zelensky e aliados europeus —, as posições de Moscou e Kiev continuam divergentes. Ambos se acusam de bloquear a organização de uma cúpula entre Putin e Zelensky.

No mesmo dia, a Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia. Em entrevista ao canal público Rossia, o chanceler russo, Serguei Lavrov, acusou as potências ocidentais de buscarem “um pretexto para impedir as negociações” e criticou Zelensky por “teimar, impor condições e exigir um encontro imediato com Putin.”

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira