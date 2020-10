Jovem com paralisia cerebral encontrada viva em funerária morre dois meses depois

Timesha Beauchamp, de 20 anos, teve dano cerebral após ficar quatro horas sem oxigênio no dia em que foi declarada morta erroneamente

Reprodução/ The New York Times Timesha Beauchamp foi declarada morte erroneamente no dia 23 de agosto após ter problemas para respirar



Uma família recebeu duas vezes a notícia da morte de sua filha. O caso aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com o The New York Times, a jovem Timesha Beauchamp, 20, que sofria de paralisia cerebral foi dada como morta pelo Corpo de Bombeiros de Southfield no último dia 23 de agosto quando a mãe ligou para o 911 relatando problemas da filha para respirar. Quatro paramédicos prestaram socorro e tentaram reanimá-la por trinta minutos. Sem respostas, eles ligaram para um médico do departamento de emergência que atestou o óbito por telefone.

Na funerária ‘Casa de Funerais James H. Cole’, um funcionário que iria preparar o corpo percebeu que Timesha ainda respirava e estava com os olhos abertos. Neste momento ela foi enviada ao Hospital Infantil de Michigan, em Detroit, recebeu um respirador e lutou pela vida até o último domingo, 18, quando faleceu. “É realmente uma tragédia terrível que nunca deveria ter ocorrido e é o pesadelo de algumas pessoas”, disse Geoffrey Fieger, o advogado da família. Segundo ele, a situação piorou com o fato de Beauchamp ser deficiente. “Aconteceu com alguém que não conseguia falar por si mesma”.

Fieger disse que Beauchamp morreu como resultado de “dano cerebral por hipóxia”, que ocorre quando o cérebro é privado de oxigênio. “Ela foi privada de oxigênio por quatro horas antes de chegar ao hospital”, acrescentou. Em um comunicado, a família disse que estava “devastada”. “Esta é a segunda vez que nossa amada Timesha foi declarada morta”, disse a família, “mas desta vez ela não vai voltar”.