No Brasil, desvinculação completa seria inviável, pois o país depende de serviços como Gmail, iPhone, WhatsApp, sistemas de cartão e infraestrutura de nuvem, todos vinculados a empresas americanas

A Lei Magnitsk, que impõe sanções a indivíduos e entidades por violações de direitos humanos, destaca a dependência global dos Estados Unidos em infraestrutura digital, financeira e tecnológica. Apesar do crescimento de potências como China e Rússia, os Estados Unidos mantêm sua posição central no poder global, sem substitutos viáveis. As sanções baseadas na Lei Magnitsky demonstram que a influência americana vai além do campo político. Empresas como Google, Apple, Amazon, Meta e Microsoft dominam serviços essenciais, desde nuvem e comunicação até aplicativos bancários e smartphones. Pessoas, empresas e governos, independentemente de sua localização, estão interligados aos Estados Unidos de alguma forma.

Enquanto China e Rússia possuem suas próprias big techs, como Tencent e Huawei, elas enfrentam desconfiança global e limitações técnicas. A falta de transparência, controle estatal e histórico de censura e espionagem pesam contra essas empresas. A Huawei, por exemplo, foi banida de diversos países por suspeitas de comprometer a segurança de redes. Os Estados Unidos, por outro lado, oferecem um ecossistema sustentado por inovação, universidades, capital de risco, empresas privadas e um mercado aberto. Essa combinação, aliada à segurança jurídica, atrai parceiros internacionais e fomenta um ciclo global de adoção voluntária.

A Rússia e a China buscam reduzir sua dependência dos Estados Unidos, investindo em tecnologia própria e mercados alternativos. No entanto, enfrentam desafios de escala, interoperabilidade, qualidade e confiança. A adoção em massa de serviços chineses ou russos ainda enfrenta resistência política, técnica e econômica. No Brasil, por exemplo, uma desvinculação completa dos Estados Unidos seria inviável, pois o país depende de serviços como Gmail, iPhone, WhatsApp, sistemas de cartão e infraestrutura de nuvem, todos vinculados a empresas americanas.

A Lei Magnitsky, portanto, é mais do que uma ferramenta de política externa; é uma vitrine do alcance estrutural dos Estados Unidos no mundo, evidenciando que a soberania digital e econômica está diretamente vinculada à infraestrutura americana. A capacidade dos Estados Unidos de impor sanções eficazes e de influenciar a política global através de suas empresas de tecnologia ressalta a importância de sua infraestrutura no cenário internacional. Assim, a Lei Magnitsk não apenas reforça a posição dos Estados Unidos como líder global, mas também sublinha a interdependência mundial em relação à sua infraestrutura tecnológica e financeira.

