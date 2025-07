Líder supremo do Irã aparece em público pela 1ª vez desde a guerra com Israel

Ali Khamenei, a maior autoridade política e religiosa do país, participou da comemoração da Ashura, que celebra a morte de Hussein, neto do profeta Maomé, na mesquita Khomeini, em Teerã, segundo suas redes sociais

EFE/@khamenei_ir Vestido de preto em sinal de luto, ele estava acompanhado do vice-presidente do Irã, do presidente do Parlamento, e do chefe do Judiciário



O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, apareceu em público pela primeira vez desde a guerra com Israel neste sábado, em uma cerimônia na véspera da Ashura, uma das principais celebrações xiitas da república islâmica. A maior autoridade política e religiosa do país participou da comemoração da Ashura, que celebra a morte de Hussein, neto do profeta Maomé, na mesquita Khomeini, em Teerã, segundo informou em suas redes sociais.

Vestido de preto em sinal de luto, ele estava acompanhado do vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, do presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e do chefe do Judiciário iraniano, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, está no Azerbaijão para participar da 17ª cúpula da Organização de Cooperação Econômica (OCE). Essa é a primeira aparição pública do líder supremo desde a guerra com Israel, que começou em 13 de junho e durou até 24 de junho, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo.

Na guerra de 12 dias, Israel atacou instalações militares, atômicas e de energia iranianas, bem como áreas residenciais em Teerã, e matou pelo menos 30 comandantes militares seniores e 11 cientistas nucleares. O Irã respondeu com ondas de bombardeio de mísseis. Pelo menos 935 pessoas foram mortas no conflito, incluindo 38 crianças no Irã e 28 em Israel.

Khamenei apareceu em uma mensagem televisionada após o cessar-fogo para afirmar que o Irã “esmagou” Israel e deu “um duro tapa na cara” dos EUA, ao mesmo tempo em que afirmou que os ataques americanos às instalações nucleares iranianas não resultaram em “nada significativo”.

