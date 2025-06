Líder supremo do Irã faz primeiro pronunciamento após ataque dos EUA e promete punir ‘inimigo sionista’

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou neste domingo (22) que a “punição continuará” contra Israel, em seu primeiro pronunciamento após os Estados Unidos se juntarem aos bombardeios israelenses contra instalações nucleares iranianas. Na madrugada de domingo (horário local), os EUA atacaram três centros nucleares do Irã — Fordow, Natanz e Isfahan — marcando sua entrada oficial no conflito iniciado no dia 13 de junho, quando Israel lançou uma ofensiva contra alvos nucleares iranianos.

Em publicação nas redes sociais, Khamenei declarou que “o inimigo sionista cometeu um grande erro, um grande crime; deve ser punido — e está sendo punido neste exato momento”. A mensagem foi acompanhada por uma imagem com um crânio em chamas sobre a estrela de Davi, símbolo presente na bandeira de Israel.

Horas depois da fala de Khamenei, o Exército israelense anunciou novos bombardeios contra alvos militares no oeste do Irã, incluindo depósitos e lançadores de mísseis, bem como instalações de satélites e radares. Também houve relatos de ataques no noroeste do país. Segundo a imprensa iraniana, uma ambulância foi atingida, matando ao menos três pessoas.

Em meio à escalada, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma publicação provocativa em sua rede Truth Social. Ele ironizou a possibilidade de uma mudança de regime no Irã ao afirmar: “Se o atual regime iraniano é incapaz de fazer o Irã grandioso de novo, por que não haveria uma mudança? MIGA!”, fazendo um trocadilho com seu lema “Make America Great Again” (MAGA). Apesar disso, seu vice, J. D. Vance, tentou reduzir o tom ao afirmar que “não estamos em guerra com o Irã, estamos em guerra com o programa nuclear iraniano”, e pediu que Teerã aceite negociar.

O cenário no Irã é de tensão máxima. De acordo com autoridades iranianas, Khamenei está refugiado em um bunker, suspendeu comunicações eletrônicas e passou a se comunicar com comandantes por meio de intermediários. Ele também teria nomeado três clérigos como potenciais sucessores, caso seja morto, revelando o grau de preocupação do regime com a situação atual.

O embaixador do Irã na ONU, Amir-Saeid Iravani, acusou os EUA de se submeterem a interesses de Israel e afirmou que o Irã se reserva o direito de responder aos ataques de forma proporcional. Segundo ele, a proposta americana de retomar negociações nucleares é uma tentativa de enganar a comunidade internacional.