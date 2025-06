Trump sugere mudança de regime no Irã e faz trocadilho com o próprio slogan: ‘MIGA’

Sigla, que significa ‘Make Iran Great Again’ (faça o Irã grande novamente), é um acrônimo do famoso ‘Make America Great Again’; Ali Khamenei está no poder desde 1989

Divulgação/Casa Branca Donald Trump e seu vice, JD Vance, acompanham a operação americana no Irã da Sala de Situação da Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo (22) uma possível mudança de regime no Irã, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio e um dia após as forças americanas bombardearem três instalações nucleares iranianas. Em mensagem publicada na plataforma Truth Social, Trump escreveu: “Não é politicamente correto usar o termo ‘mudança de regime’, mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!”, escreveu o republicano, utilizando um trocadilho com seu slogan tradicional, “MAGA” (Make America Great Again), para criar o acrônimo “MIGA” (Make Iran Great Again).

A declaração acontece em um momento de alta tensão. Desde 13 de junho, Irã e Israel estão em guerra. Segundo autoridades iranianas, mais de 200 alvos em Teerã já foram atingidos por Israel. No sábado (21), os Estados Unidos entraram no conflito, atacando instalações nucleares em Fordow, Natanz e Isfahan, numa ação que Trump descreveu como a “obliteração da fortaleza nuclear” iraniana.

Apesar da retórica do presidente americano, integrantes do próprio governo afirmam que a operação militar não tem como objetivo derrubar o regime iraniano, e sim impedir o avanço do programa nuclear do país. “Esta missão não era e não tem sido sobre mudança de regime”, declarou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ocupa o cargo mais alto no país desde 1989, sucedendo Ruhollah Khomeini dez anos após a Revolução Islâmica derrubar a monarquia autocrática do xá Mohammad Reza Pahlavi. Ele controla o Estado, as Forças Armadas e a Guarda Revolucionária, além de ter poder de veto sobre qualquer política. Khamenei já rejeitou diversas propostas de acordo, incluindo a mais recente, que exigia o fim completo do programa nuclear iraniano.

O atual impasse teve início em 2018, quando Trump, em seu primeiro mandato, retirou os EUA do acordo nuclear firmado com o Irã. Desde então, Teerã tem acelerado o enriquecimento de urânio. Segundo especialistas, o país teria material suficiente para construir até seis bombas nucleares — Israel estima 15.

Trump já havia sinalizado a intenção de intervir. Em fevereiro, retomou a política de pressão máxima sobre o Irã. Na semana passada, afirmou ter o “controle do céu iraniano” e chegou a dizer que sabia onde Khamenei estaria escondido, embora tenha descartado, por ora, uma ação direta contra o líder.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA