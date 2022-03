Lideranças europeias pedem indicação de Volodymyr Zelensky ao Nobel da Paz

Políticos enviaram um comunicado ao Comitê do prêmio solicitando a premiação à população ucraniana e o presidente do país

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP - 14/03/2022 Membros do Parlamento Europeu pediram a indicação do prêmio Nobel da Paz ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky



Membros do Parlamento Europeu e representantes de países da Europa requisitaram ao Comitê do Nobel da Paz que o presidente Volodymyr Zelensky e à população ucraniana sejam indicados ao prêmio. Trecho do documento afirma que os “homens e mulheres da Ucrânia estão lutando para preservar a democracia” e o governo “democraticamente eleito”. Representantes europeus argumentam que “pessoas de toda a Ucrânia estão se levantando para resistir às forças do autoritarismo, acreditamos que agora é a hora de mostrar ao povo ucraniano que o mundo está do seu lado”. “Por isso, pedimos humildemente que você, o Comitê, considere: estendendo e reabrindo o procedimento de indicação ao Prêmio Nobel da Paz até 31 de março de 2022 para permitir uma indicação do presidente Zelensky e do povo da Ucrânia”, solicitaram as lideranças do velho continente.