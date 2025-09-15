Líderes árabes e do Golfo pedem revisão de relações com Israel após ataque ao Hamas no Catar

Bombardeio israelense provoca reações da Liga Árabe, da Organização para a Cooperação Islâmica e do Conselho do Golfo; países cogitam adoção de processos judiciais e mecanismos de proteção coletiva

Turkish Presidential Press Office/EFE/EPA Líderes durante a abertura da cúpula árabe-islâmica de emergência para discutir o ataque israelense ao Catar, em Doha



Líderes árabes e muçulmanos cobraram nesta segunda-feira (15) uma revisão das relações diplomáticas e econômicas com Israel, após o bombardeio contra altos oficiais do Hamas no Catar na semana passada, segundo um rascunho da declaração da cúpula da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) obtido pela AFP. O documento pede que “todos os Estados tomem todas as medidas legais e eficazes possíveis para evitar que Israel continue suas ações contra o povo palestino, incluindo a revisão das relações diplomáticas e econômicas e a adoção de processos judiciais contra Israel”.

Na mesma data, o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) realizou uma reunião de emergência em Doha para tratar do ataque israelense ao Catar. Em comunicado oficial, os líderes do bloco condenaram o ocorrido como um “atentado israelense e violação flagrante da soberania”, classificando a ofensiva como uma “escalada grave e inaceitável” e uma violação do direito internacional e da Carta da ONU.

O CCG destacou que a segurança dos países do Golfo é “indivisível” e que qualquer agressão contra um deles é considerada agressão contra todos. O conselho anunciou a realização de uma reunião urgente do Conselho de Defesa Conjunto e da Comissão Militar Superior, para avaliar medidas defensivas e acionar mecanismos de proteção coletiva.

O comunicado também alerta que as políticas agressivas de Israel representam uma “ameaça direta” à segurança regional, podem comprometer os esforços de paz e prejudicar os acordos em vigor. Os líderes pediram ainda ao Conselho de Segurança da ONU e à comunidade internacional que adotem “medidas firmes e dissuasórias” para garantir respeito à soberania do Catar e proteger civis.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA