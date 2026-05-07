‘Se Trump tentou interferir nas eleições brasileiras, ele ‘perdeu”, diz Lula

O petista também afirmou que a relação com o republicano sempre foi muito sincera após a reunião realizada com ele na Casa Branca

ODD ANDERSEN / AFP "Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil", disse o presidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se o presidente norte-americano, Donald Trump, interferiu nas eleições de 2022, ele “perdeu”, porque ele ganhou. O petista, em entrevista a jornalistas depois da reunião com Trump desta quinta-feira (7), também disse que não acredita que o republicano irá ter qualquer influência na eleição deste ano.

Lula também afirmou que a relação com o republicano sempre foi muito sincera. “Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil”, disse o presidente. “Eu acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino”, concluiu.

O presidente também disse ter proposto ao líder norte-americano a criação de um grupo de trabalho sobre tarifas de importações e exportações. O petista contou que sugeriu que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Departamento do Comércio dos Estados Unidos estudem o tema conjuntamente e apresentem em até 30 dias um plano de como prosseguir.

Lula relatou que Trump reclamou sobre os impostos aplicados a produtos norte-americanos. O petista disse ter rebatido e falado que o percentual é de 2,8%. Segundo o chefe do Executivo, o republicano afirmou haver cobrança maior, de 12%. Diante do imbróglio, o presidente brasileiro propôs a criação do grupo de trabalho. “Quem estiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder”, declarou.