‘Se Trump tentou interferir nas eleições brasileiras, ele ‘perdeu”, diz Lula
O petista também afirmou que a relação com o republicano sempre foi muito sincera após a reunião realizada com ele na Casa Branca
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se o presidente norte-americano, Donald Trump, interferiu nas eleições de 2022, ele “perdeu”, porque ele ganhou. O petista, em entrevista a jornalistas depois da reunião com Trump desta quinta-feira (7), também disse que não acredita que o republicano irá ter qualquer influência na eleição deste ano.
Lula também afirmou que a relação com o republicano sempre foi muito sincera. “Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil”, disse o presidente. “Eu acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino”, concluiu.
O presidente também disse ter proposto ao líder norte-americano a criação de um grupo de trabalho sobre tarifas de importações e exportações. O petista contou que sugeriu que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Departamento do Comércio dos Estados Unidos estudem o tema conjuntamente e apresentem em até 30 dias um plano de como prosseguir.
Lula relatou que Trump reclamou sobre os impostos aplicados a produtos norte-americanos. O petista disse ter rebatido e falado que o percentual é de 2,8%. Segundo o chefe do Executivo, o republicano afirmou haver cobrança maior, de 12%. Diante do imbróglio, o presidente brasileiro propôs a criação do grupo de trabalho. “Quem estiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder”, declarou.
Crime organizado
Perguntado se foi conversado com Trump sobre a possibilidade de o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) serem classificados como terroristas, Lula disse que eles não trataram das facções brasileiras. O petista contou que eles discutiram sobre o combate ao crime organizado.
O presidente brasileiro relatou que falou ao republicano ser preciso “criar alternativas econômicas” ao narcotráfico em vez de instalar bases militares norte-americanas. “Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece alternativa de algum produto para que se possa plantar e ganhar dinheiro? Temos que incentivar o plantio de outras coisas e ser os compradores para as pessoas poderem sobreviver”, disse.
Lula contou que sugeriu a criação de um grupo de trabalho com países da América Latina para tratar do combate ao crime organizado. Para o petista, não é a “hegemonia” de um país capaz de solucionar o problema, mas é algo que precisa ser “compartilhado com todos”. “O Brasil tem expertise, uma extraordinária Polícia Federal e experiência no combate às drogas e ao tráfico de armas”, afirmou.
O petista ainda adiantou que o governo federal lançará na próxima semana um plano de combate ao crime organizado.
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