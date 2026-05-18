Gerp: Tebet e Marina lideram intenções de voto ao Senado de SP

Pesquisa mostrou que as ex-ministras também são os nomes mais rejeitados à Casa Alta

Bruno Spada / Ettore Chiereguini / Câmara dos Deputados Para primeira vaga ao Senado, Tebet tem 24% das intenções de voto e Marina Silva, 23%



Pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta segunda-feira (18) mostrou as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) na liderança ao Senado por São Paulo. A ex-titular da pasta do Planejamento e Orçamento tem 24% das intenções de voto para a primeira vaga à Casa Alta, enquanto a deputada federal registra 23%.

O deputado federal Guilherme Derrite (PP) é o terceiro mais cotado ao primeiro assento paulista, com 18%. Na sequência, aparece o ex-ministro Márcio França (PSB), com 8%, o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 5%, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 3%.

Para a vaga de segundo senador, Tebet e Marina também lideram. Dos entrevistados, 19% disseram que votariam na ex-ministra do Planejamento e Orçamento. A deputada tem 18% das intenções de voto.

No segundo cenário, no qual foi apresentado quem apoia cada um dos nomes à Casa Alta, Derrite lidera a intenção de voto para primeiro senador com 28%. O deputado é seguido por Marina Silva (23%) e Tebet (18%).

André do Prado e Márcio França aparecem tecnicamente empatados, com 8%. Ricardo Salles figura em último, com 4%.

No mesmo cenário, Tebet e Márcio França estão tecnicamente empatados na disputa pela segunda vaga com 17%. Na sequência, aparecem Marina Silva (16%), Ricardo Salles (12%), André do Prado (12%) e Derrite (12%).

Em cenário espontâneo, 7% dos entrevistados disseram que votariam em Tebet, enquanto Derrite figura com 4% das intenções de voto.

O deputado federal é seguido por Marina Silva (3%). Márcio França, Ricardo Salles e André do Prado registram empate técnico com 1%.

Marina Silva e Tebet são os nomes menos aceitos em São Paulo para o Senado. A ex-titular da pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima é rejeitada por 39% dos entrevistados, enquanto 22% disseram que não votariam na ex-chefe do Planejamento e Orçamento.André do Prado e Márcio França são os menos rejeitados. Dos entrevistados, 17% disseram que não votariam no ex-titular da pasta do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Já o deputado estadual registrou 16% de rejeição.

De 11 a 15 de maio, o instituto Gerp entrevistou 1.400 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2,67 pontos percentuais com taxa de confiança de 95,55%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de maio de 2026 com o número SP-06865/2026.