Lula presta apoio a Trump: ‘Violência política é uma afronta aos valores democráticos’

No sábado (25), um jantar com jornalistas e correspondentes da Casa Branca, em que o presidente dos Estados Unidos participava foi alvo de um ataque a tiros

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou, neste domingo (26), solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um ataque a tiros em um evento em Washington no sábado (25). “Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington.”, escreveu o mandatário. “O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger.“, acrescentou.

Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos… — Lula (@LulaOficial) April 26, 2026

No sábado, um jantar com jornalistas e correspondentes da Casa Branca, em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava pela primeira vez, foi interrompido após um ataque a tiro. O supeito, um homem de 31 anos, identificado como Cole Tomas Allen foi detido. Ele é um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes. Trump, em entrevista após o caos, o classificou como “uma pessoa doente” e “um lobo solitário”.

Ele será formalmente acusado nesta segunda-feira (27), informou a promotoria federal. O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá na segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos. Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.