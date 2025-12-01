Jovem Pan > Notícias > Mundo > Lutnick: EUA reduzirão tarifas sobre automóveis sul-coreanos para 15% a partir de hoje

Lutnick: EUA reduzirão tarifas sobre automóveis sul-coreanos para 15% a partir de hoje

Segundo o Secretário de Comércio americano, o compromisso da Coreia com o investimento do país fortalece a parceria econômica

  • Por Jovem Pan
  • 01/12/2025 19h49 - Atualizado em 01/12/2025 19h52
EFE/EPA/Samuel Corum / POOL Howard Lutnick "Também estamos removendo as tarifas sobre peças de aeronaves", afirmou Lutnick

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou nesta segunda-feira, (1), que os EUA reduzirão certas tarifas previstas no acordo com a Coreia do Sul, incluindo as tarifas sobre automóveis para 15%, com vigência a partir do anúncio. “Também estamos removendo as tarifas sobre peças de aeronaves e vamos ‘desempilhar’ a taxa recíproca da Coreia para que fique igual à do Japão e da União Europeia”, afirmou Lutnick na conta oficial do Departamento de Comércio.

Segundo o secretário, o compromisso da Coreia com o investimento americano fortalece a parceria econômica, bem como os empregos e a indústria nacional. “Também somos gratos pela profunda confiança entre nossas duas nações. Espero continuar trabalhando em estreita colaboração com Seul para construir um futuro ainda mais forte e próspero para ambas as nações”, acrescentou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

