Lutnick: EUA reduzirão tarifas sobre automóveis sul-coreanos para 15% a partir de hoje

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou nesta segunda-feira, (1), que os EUA reduzirão certas tarifas previstas no acordo com a Coreia do Sul, incluindo as tarifas sobre automóveis para 15%, com vigência a partir do anúncio. “Também estamos removendo as tarifas sobre peças de aeronaves e vamos ‘desempilhar’ a taxa recíproca da Coreia para que fique igual à do Japão e da União Europeia”, afirmou Lutnick na conta oficial do Departamento de Comércio.

Segundo o secretário, o compromisso da Coreia com o investimento americano fortalece a parceria econômica, bem como os empregos e a indústria nacional. “Também somos gratos pela profunda confiança entre nossas duas nações. Espero continuar trabalhando em estreita colaboração com Seul para construir um futuro ainda mais forte e próspero para ambas as nações”, acrescentou.

