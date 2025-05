Na gravação, é possível ver a primeira-dama da França empurrando o rosto do marido com as mãos assim que a porta do avião presidencial se abre

Chalinee Thirasupa/EFE/EPA/Pool O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, e sua esposa, Ngo Phong Ly, junto com o presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron, posam para uma foto com dançarinos tradicionais durante um almoço no Van Mieu, em Hanói



O presidente da França, Emmanuel Macron, negou nesta segunda-feira (26) que tenha se envolvido em uma briga com sua esposa, Brigitte Macron, após um vídeo do casal viralizar nas redes sociais. As imagens, registradas no domingo (25) pela agência Associated Press, mostram um momento inusitado durante a chegada do presidente a Hanói, no Vietnã. Na gravação, é possível ver Brigitte empurrando o rosto do marido com as mãos assim que a porta do avião presidencial se abre.

Macron parece surpreso, tenta agir naturalmente e cumprimenta os jornalistas antes de descer as escadas da aeronave. Ao descer, o presidente oferece o braço à esposa, como costuma fazer em aparições públicas, mas ela o ignora e se apoia no corrimão. A cena repercutiu rapidamente nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível desentendimento entre o casal.

Em coletiva à imprensa na capital vietnamita, Macron afirmou que o gesto foi apenas uma brincadeira. “Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer”, disse o presidente, pedindo “calma” ao público na interpretação do vídeo.

Inicialmente, o gabinete de Macron chegou a questionar a autenticidade do vídeo, mas depois confirmou sua veracidade. Colaboradores do presidente também minimizaram o episódio, classificando-o como um momento de “cumplicidade” e descontração antes do início da agenda oficial no Sudeste Asiático. O Vietnã é a primeira parada de uma viagem de quase uma semana de Macron pela região, que ainda inclui visitas à Indonésia e Singapura.

Veja o tapa de Brigitte em Macron

*Com informações da AFP

