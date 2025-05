Mãe é presa na Rússia por planejar assassinato da filha de 12 anos

Svetlana, foi presa na cidade de Chelyabinsk; ela teria oferecido uma quantia de £ 930, equivalente a aproximadamente R$ 7 mil, a um conhecido para que ele executasse o crime, afogando a menina no rio Bolshaya Karaganka

Uma mulher de 46 anos, chamada Svetlana, foi presa na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, sob a acusação de ter planejado o assassinato de sua própria filha, de apenas 12 anos. O motivo para tal ato extremo seria o relacionamento conturbado entre mãe e filha, marcado por constantes desavenças. Svetlana teria oferecido uma quantia de £ 930, equivalente a aproximadamente R$ 7 mil, a um conhecido para que ele executasse o crime, afogando a menina no rio Bolshaya Karaganka. No entanto, a criança tomou conhecimento do plano e, temendo por sua vida, buscou ajuda.

Um homem chamado Andrey, que ficou ciente da situação, decidiu intervir. Ele levou a menina para um local seguro e, em seguida, denunciou o caso às autoridades competentes. A ação rápida de Andrey foi crucial para evitar uma tragédia ainda maior. Atualmente, Svetlana enfrenta um processo criminal por incitação ao assassinato de uma menor, o que pode resultar em uma pena de até 15 anos de reclusão. Após a prisão da mãe, a menina foi colocada sob a proteção de seus irmãos, garantindo assim sua segurança e bem-estar.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA