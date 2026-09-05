Homem é preso à poltrona de avião com fita adesiva após ataques racistas em voo nos EUA
Um homem precisou ser amarrado à sua poltrona com fita adesiva durante um voo da American Airlines nos EUA depois de gritar xingamentos racistas e homofóbicos e atacar fisicamente um passageiro ao seu lado, segundo testemunhas que estavam no mesmo avião disseram à TV norte-americana CBS.
O episódio aconteceu na última quinta-feira (3) em um voo do aeroporto Dallas-Fort Worth, no Texas, ao Newark, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. Imagens do incidente viralizaram nas redes sociais nos dias seguintes.
Ainda conforme testemunhas afirmaram à TV CBS, uma comissária tentou acalmar o passageiro, mas ele a xingou com palavras racistas.
Segundo nota da American Airlines, o voo precisou ser desviado para Baltimore, no estado de Maryland, devido à ocorrência. “O voo 618 da American Airlines foi desviado para Baltimore (BWI) devido a um passageiro que apresentava comportamento inadequado”, afirmou a companhia à Jovem Pan.
Ao pousarem, as autoridades policiais já aguardavam a aeronave e auxiliaram no desembarque do passageiro antes que o voo seguisse para o seu destino. A identidade do homem não foi identificada pelas autoridades.
Por fim, a companhia agradeceu pela compreensão dos passageiros e funcionários pelo ocorrido. “A segurança e o bem-estar de nossos clientes e membros da equipe são nossa prioridade máxima, e não toleramos violência. Agradecemos aos membros de nossa equipe pelo profissionalismo e aos nossos clientes pela compreensão”, completou American Airlines.
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