Mais de 380 palestinos ficam feridos em confrontos com tropas israelenses na Cisjordânia

Confrontos aconteceram quando um grupo protestava contra as revoltas na região do assentamento dos colonos de Eviatar

EFE/EPA/ALAA BADARNEH

Mais de 380 palestinos foram feridos nesta sexta-feira, 18, em confrontos com o exército israelense perto da cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia, enquanto protestavam contra a revolta na região do assentamento dos colonos de Eviatar, considerado ilegal pela lei israelense. No total, 386 pessoas foram feridas, residentes dos municípios vizinhos de Beita e Beit Dakhan. Entre eles, 286 sofreram inalação de gás, 55 foram atingidos por balas de borracha, 38 sofreram queimaduras e quedas e sete foram atingidos por bombas de gás, segundo a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino. Além disso, a organização denunciou ataques a seu pessoal. Isso porque três voluntários foram feridos e duas ambulâncias foram atacadas com bombas de gás e balas de borracha pelas tropas israelenses posicionadas ao redor do assentamento de Eviatar.

O assentamento cresceu rapidamente nos últimos dois meses, com mais de 40 edifícios para dezenas de famílias israelenses. Em sua página no Facebook, eles se orgulham de que Eviatar evita a contiguidade entre as aldeias palestinas vizinhas enquanto se conecta a outros assentamentos judeus. No total, quatro palestinos foram mortos nos últimos dias pelo fogo israelense em vários confrontos entre residentes de Beita e Beit Dajan com as forças israelenses, incluindo dois adolescentes de 15 e 16 anos em incidentes separados. A terra em que Eviatar está situado historicamente pertencia às aldeias palestinas adjacentes de Beita, Kablan e Yitma, embora os residentes tenham sido impedidos de acessar a região. Isso levou o exército israelense a alegar razões de segurança.

No último domingo, o chefe do Comando Central do exército israelense emitiu uma “ordem de demarcação” proibindo construções adicionais em Eviatar e ordenando aos colonos que deixem o local e retirem seus pertences até a próxima semana. A violência ao redor do assentamento vem em meio a um aumento generalizado das hostilidades em toda a Cisjordânia e também na ocupada Jerusalém Oriental, onde nove palestinos também foram feridos hoje em um confronto com a polícia israelense na Esplanada das Mesquitas quando saíam das orações desta sexta-feira. O conflito ocorreu nos arredores da Mesquita de Al Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. É também um símbolo político palestino, muçulmano e cristão, e para os judeus é o Monte do Templo.

*Com informações da EFE