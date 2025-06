Mais de 70 caminhões com alimentos são saqueados em Gaza pelo segundo dia seguido

‘Após quase 80 dias de bloqueio total de abastecimento, a população está desesperada e não suporta ver comida passar sem receber nada’, afirmou o Programa Mundial de Alimentos

Jack GUEZ / AFP Antes do conflito, uma média de 500 caminhões entravam em Gaza diariamente



Pelo segundo dia consecutivo, mais de 70 caminhões foram saqueados na madrugada deste domingo perto de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, com milhares de pessoas se aglomerando na estrada Salah al Din para coletar sacos de farinha, açúcar, lentilhas, grão-de-bico e outros produtos básicos. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirmou à Agência EFE que um grupo de moradores de Gaza se apoderou dos caminhões – que foram enviados para atender famílias no norte do enclave, onde a ajuda humanitária é ainda mais limitada do que em outras áreas – e ordenou que cada pessoa levasse apenas uma sacola.

No sábado, um total de 77 caminhões carregados de farinha, que haviam entrado pelo sul da Faixa de Gaza durante a noite e a manhã, foram parados no caminho e saqueados, principalmente por pessoas famintas, de acordo com o PMA. “Após quase 80 dias de bloqueio total de abastecimento, a população está desesperada e não suporta ver comida passar sem receber nada. Esta entrega representa um começo, mas está longe de ser suficiente”, afirmou o PMA em comunicado publicado na rede social X, confirmando os saques do dia anterior.

Desde o fim do bloqueio israelense em 2 de março, caminhões com alimentos têm chegado esporadicamente a Gaza, onde enfrentam obstáculos burocráticos, inspeções e exigências israelenses para que descarreguem as mercadorias novamente no ponto de entrada. Apenas uma fração dessa ajuda, cerca de 200 caminhões, foi distribuída à população, segundo organizações como a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA). Antes do conflito, uma média de 500 caminhões entravam em Gaza diariamente.

Ao mesmo tempo, e sob pressão internacional, Israel permitiu esta semana que uma fundação distribuísse caixas de alimentos em complexos militarizados. No entanto, por enquanto, apenas um desses centros funciona por algumas horas por dia em Rafah, no sul de Gaza, onde hoje pelo menos 21 pessoas foram mortas e outras 179 ficaram feridas depois que tropas de Israel abriram fogo enquanto esperavam para coletar alimentos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE