Manchester United x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Manchester United e Liverpool se enfrentam pela Premier League neste domingo (3), às 11h30 (de Brasília), em Old Trafford

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN O confronto acontece pela 35ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.



Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo (3) às 11h30 (de Brasília), em Old Trafford, em partida válida pela Premier League. O confronto acontece pela 35ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Onde assistir Manchester United x Liverpool ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming), com transmissão iniciando pouco antes do horário da bola rolar.