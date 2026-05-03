Manchester United x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Manchester United e Liverpool se enfrentam pela Premier League neste domingo (3), às 11h30 (de Brasília), em Old Trafford
EFE/EPA/ADAM VAUGHANO confronto acontece pela 35ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo (3) às 11h30 (de Brasília), em Old Trafford, em partida válida pela Premier League. O confronto acontece pela 35ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
Onde assistir Manchester United x Liverpool ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming), com transmissão iniciando pouco antes do horário da bola rolar.
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