Milei atribui crise nos mercados argentinos e colapso no peso a ‘pânico político’

O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou nesta sexta-feira (19) que o atual colapso do peso e a disparada do risco-país são consequência de um “pânico político” que, segundo ele, tem desestabilizado os mercados financeiros. Durante discurso na Bolsa de Comércio de Córdoba, Milei afirmou que há uma “descoordenação enorme” causada pela instabilidade política e criticou setores que, em sua avaliação, estariam impondo obstáculos ao seu programa econômico.

“Há um pânico político que está se espiralizando no mercado e gerando uma descoordenação enorme em termos de risco-país”, disse o presidente. Nesta sexta-feira, o dólar comercial encerrou o dia cotado a 1.515 pesos no Banco Nación, maior banco público do país, superando o teto da banda de flutuação cambial definida pelo governo.

O risco-país argentino, medido pelo banco JP Morgan, fechou a semana em torno de 1.400 pontos base, nível que afasta ainda mais o país do acesso ao crédito internacional. Na quarta-feira (17), o Banco Central foi forçado a intervir pela primeira vez em cinco meses, vendendo US$ 432 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) das reservas em apenas dois dias para tentar conter a pressão sobre a moeda. Milei, no entanto, reiterou confiança em seu plano econômico e acusou adversários de fomentar instabilidade. “Estão colocando obstáculos para prejudicar nosso programa”, afirmou.

