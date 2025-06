Milhares de manifestantes bloqueam estradas e exigem eleições antecipadas na Sérvia

Cerca de 140 mil pessoas se reuniram em Belgrado em protesto contra o colapso do teto de uma estação em Novi Sad, em novembro, que deixou 16 mortos e foi atribuído a falhas na construção causadas por corrupção

Reprodução Manifestantes sérvios em confronto com policiais



Milhares de manifestantes bloquearam neste domingo (29) importantes estradas em Belgrado e outras cidades da Sérvia, na segunda noite de protestos para exigir eleições antecipadas. Na mobilização de sábado, cerca de 140 mil pessoas se reuniram no centro da capital no mais recente de uma onda de protestos provocados pelo colapso do teto de uma estação de trem em novembro na cidade de Novi Sad. O desabamento deixou 16 mortos e o acidente foi atribuído a uma construção defeituosa devido à corrupção.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neste domingo, manifestantes contra a corrupção, queixando-se sobre a prisão de “um grande número de cidadãos” antes do protesto, montaram dezenas de barricadas ao redor da cidade. A imprensa local e vídeos divulgados pelos manifestantes mostram grandes multidões chegando às principais pontes, enquanto os estudantes formavam barricadas com cestos de lixo e cercas. Mais cedo, o presidente sérvio Aleksandar Vucic rejeitou a demanda por eleições antecipadas e acusou o movimento de causar “terror”.”A Sérvia venceu e não se pode derrotar a Sérvia com violência, como alguns queriam”, declarou Vucic em um discurso na televisão.

*Com informações da AFP