Morre suspeito de atentado a tiros próximo à Casa Branca

Casa Branca foi isolada após tiros serem ouvidos ao redor da residência presidencial dos Estados Unidos, entretando, por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA) o bloqueio foi suspenso

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Tiroteio próximo à Casa Branca



Morreu neste sábado (23) o suspeito de atetanto a tiros próximo à Casa Branca. A informação foi confirmada pelo Serviço Secreto. Os disparos, que aconteceram na 17th Street e Avenida Pensilvânia, tinham deixados dois feridos, conforme apurado pela Jovem Pan. Os dois estavam em estado grave no hospital. Um era o suspeito que morreu e o outro uma pessoa que passava pelo local no momento dos tiros.

Em nota, o Serviço Secreto declarou: “Pouco depois das 18h de sábado, um indivíduo na área da Rua 17 com a venida Pensilvânia sacou uma arma de sua bolsa e começou a atirar”. Segundo a Fox News, ao menos 30 tiros foram ouvidos. O Serviço Secreto disse que revidou aos tiros e atingiu o suspeito “que foi transportado para um hospital da região, onde foi declarado morto”. Conforme apurado pela Jovem Pan, um transeunte também foi ferido e levado em estado grave para o hospital. Ainda não há informação sobre a outra vítima.

O incidente permanece sob investigação e informações adicionais vão ser divulgadas assim que estiverem disponíveis, informou o Serviço Secreto.

Trump estava no local

A Casa Branca foi isolada neste sábado após tiros serem ouvidos ao redor da residência presidencial dos Estados Unidos. Entretando, por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA) o bloqueio foi suspenso. Segundo a Fox News, ao menos 30 tiros foram ouvidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca na hora do ocorrido.

Minutos antes do ocorrido, o republicano, que passa bem, negociava um acordo com o Irã. Em uma publicação feita no Truth Social, poucos minutos antes do incidente, o mandatário havia informado que um “acordo foi amplamente negociado, aguardando finalização, entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e os diversos outros países”, escreveu Trump, acrescentando que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e a conversa também foi muito produtiva.

Tiros em evento com Trump

O episódio acontece menos de uma mês depois que um evento com o presidente dos Estados Unidos foi alvo de tiros em um hotel em Washington. Na ocasião, o Cole Tomas Allen, de 31 anos, autor dos tiros, foi detido e indiciado por tentativa de de assassinato de Trump. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Com os estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.