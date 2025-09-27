Na ONU, Ministro de Relações Exteriores russo nega ataque com drones à Europa

Após Trump defender a derrubada de aeronaves que violem o espaço aéreo da Otan, Serguei Lavrov declara que qualquer agressão à Rússia resultará em uma ‘resposta decisiva’

CHARLY TRIBALLEAU / AFP O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, alertou neste sábado (27) que qualquer “agressão” contra seu país provocaria uma “resposta decisiva”, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter defendido a derrubada de qualquer aeronave russa que violasse o espaço aéreo da Otan. “A Rússia é praticamente acusada de planejar um ataque contra países da Otan e a União Europeia“, declarou Lavrov na Assembleia Geral da ONU.

“A Rússia não tem, e nunca teve, tais intenções. Mas qualquer agressão contra meu país desencadeará uma resposta decisiva. Não deve haver dúvidas sobre isso”, acrescentou.

Novos drones são avistados na Dinamarca

Drones de origem desconhecida foram avistados na última sexta-feira (26) à noite sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27), o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um “ataque híbrido”. A vizinha Noruega também investiga “possíveis observações de drones” na manhã deste sábado perto de sua maior base militar, Orland, onde seus caças F-35 estão estacionados.

Os misteriosos avistamentos de drones na Dinamarca e Noruega levaram ao fechamento de vários aeroportos. Copenhague sediará uma cúpula da União Europeia reunindo chefes de Governo na quarta e quinta-feira, e o governo dinamarquês aceitou a oferta da Suécia de fornecer sua tecnologia antidrones para garantir o bom andamento da reunião. As autoridades dinamarquesas confirmaram à AFP “um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram avistados do lado de fora e acima da base aérea”, referindo-se à base militar de Karup.

O porta-voz da polícia Simon Skelsjaer disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos. A polícia e o exército trabalham juntos na investigação, afirmou Skelsjaer. A base de Karup compartilha suas pistas com o Aeroporto de Midtjylland, que teve que fechar brevemente, embora nenhum voo tenha sido afetado pois não havia voos comerciais programados, acrescentou Skelsjaer.

*Com informações da AFP