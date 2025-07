Naufrágio de balsa na Indonésia deixa ao menos cinco mortos e dezenas de desaparecidos

Embarcação que transportava 65 pessoas naufragou no Estreito de Bali quando se dirigia para a ilha turística, após partir de Java; até o momento, autoridades confirmaram o resgate de 31 sobreviventes

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois que uma balsa afundou na noite de quarta-feira quando se dirigia para a ilha turística de Bali, na Indonésia, informaram nesta quinta-feira (3, data local) autoridades locais, que acrescentaram que 31 sobreviventes foram resgatados até agora e fazem o possível para encontrar as 29 que seguem desaparecidas. A embarcação, que transportava 65 pessoas, naufragou pouco antes da meia-noite local de quarta-feira no Estreito de Bali, quando se dirigia para esse popular destino turístico do Sudeste Asiático, após zarpar da principal ilha da Indonésia, Java.

“Vinte e três resgatados, quatro mortos”, disse à AFP Rama Samtama Putra, chefe de polícia da cidade de Banyuwangi, de onde o barco partiu no leste de Java. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que está em viagem à Arábia Saudita, ordenou uma resposta de emergência imediata, disse o secretário de gabinete Teddy Indra Wijaya em um comunicado nesta quinta, acrescentando que a causa do acidente foi o “mau tempo”.

Anteriormente, a agência local de resgate na cidade de Surabaya, em Java, informou que 61 pessoas estavam desaparecidas e quatro tinham sido resgatadas, sem fornecer uma causa para o acidente. A balsa “KMP Tunu Pratama Jaya […] afundou cerca de 25 minutos depois de levantar âncora”, disse a agência de busca e resgate de Surabaya. “Na lista de embarque da balsa havia um total de 53 passageiros e 12 tripulantes”, acrescentou.

Uma equipe de resgate e botes infláveis foram enviados ao local do naufrágio, e um navio maior foi enviado posteriormente de Surabaya para ajudar nos esforços de busca. Quatro dos sobreviventes conhecidos se salvaram usando o bote salva-vidas da balsa e foram encontrados na água na manhã de quinta-feira, segundo a agência, que indicou que a balsa também transportava 22 veículos, incluindo 14 caminhões.

Acidentes são comuns

Os socorristas disseram que ainda estavam avaliando se havia mais pessoas a bordo do que constava na lista de embarque da balsa. Na Indonésia, é comum que o número real de passageiros em um barco seja diferente do presente na lista. A viagem de balsa de Java para Bali leva cerca de uma hora e é frequentemente usada por pessoas que atravessam entre as ilhas de carro. Ainda não está claro se havia estrangeiros a bordo quando a balsa afundou.

Os acidentes de transporte marítimo ocorrem com certa frequência neste enorme arquipélago composto por cerca de 17 mil ilhas, em parte pelos baixos padrões de segurança. Em março, um barco virou em frente à ilha de Bali, provocando a morte de uma passageira australiana. Em 2018, mais de 150 pessoas morreram afogadas no naufrágio de uma balsa em um dos lagos mais profundos do mundo na ilha de Sumatra.

