Jovem Pan > Notícias > Mundo > Netanyahu posta nova ‘prova de vida’ após especulações de morte

  • Por Jovem Pan
  • 16/03/2026 19h07
  • BlueSky
Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu postou nesta segunda-feira (16) uma nova “prova de vida” nas redes socias após boatos de que estaria morto. No vídeo ele aparece ao ar livre conversando, interagindo com um cachorro e pede às pessoas que estão por ali que se protejam. “Às vezes também dá para sair um pouco, respirar ao ar livre. Mas sempre, sempre é preciso ter um abrigo por perto”, falou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já havia postado no último domingo (15) um vídeo dele mesmo comprando um café e conversando com seu assessor. Na gravação, o premiê reage aos rumores de que ele estaria morto ou ferido, ventilados primeiramente pela mídia estatal iraniana.

No vídeo de um minuto, gravado em um café nos arredores de Jerusalém e postado na conta do X de Netanyahu, seu assessor pergunta a ele sobre os boatos. “Eu sou louco por café. Sabe de uma coisa? Eu sou louco pelo meu povo”, responde o premiê israelense.

Desde que os EUA e Israel começaram os ataques ao Irã em 28 de fevereiro, Netanyahu visitou pelo menos duas cidades atingidas por mísseis iranianos, um hospital, porto e bases militares, mas houve pouco ou nenhum acesso da mídia a ele, enquanto vídeos foram divulgados por seu gabinete.

Apesar das “provas de vida” alguns internautas ainda especulam que o conteúdo das publicações não seja real e que os vídeos são feitos por IA.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >