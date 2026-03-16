Netanyahu posta nova ‘prova de vida’ após especulações de morte
O primeiro-ministro israelense já havia postado no domingo (15) um vídeo dele mesmo comprando um café e negando especulações de sua morte
O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu postou nesta segunda-feira (16) uma nova “prova de vida” nas redes socias após boatos de que estaria morto. No vídeo ele aparece ao ar livre conversando, interagindo com um cachorro e pede às pessoas que estão por ali que se protejam. “Às vezes também dá para sair um pouco, respirar ao ar livre. Mas sempre, sempre é preciso ter um abrigo por perto”, falou Netanyahu.
שומרים על ההנחיות ומנצחים ביחד >> pic.twitter.com/HC5w3PqKuV
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 16, 2026
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já havia postado no último domingo (15) um vídeo dele mesmo comprando um café e conversando com seu assessor. Na gravação, o premiê reage aos rumores de que ele estaria morto ou ferido, ventilados primeiramente pela mídia estatal iraniana.
No vídeo de um minuto, gravado em um café nos arredores de Jerusalém e postado na conta do X de Netanyahu, seu assessor pergunta a ele sobre os boatos. “Eu sou louco por café. Sabe de uma coisa? Eu sou louco pelo meu povo”, responde o premiê israelense.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
Desde que os EUA e Israel começaram os ataques ao Irã em 28 de fevereiro, Netanyahu visitou pelo menos duas cidades atingidas por mísseis iranianos, um hospital, porto e bases militares, mas houve pouco ou nenhum acesso da mídia a ele, enquanto vídeos foram divulgados por seu gabinete.
Apesar das “provas de vida” alguns internautas ainda especulam que o conteúdo das publicações não seja real e que os vídeos são feitos por IA.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.