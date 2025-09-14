Netanyahu visita Muro das Lamentações com Rubio e diz que aliança entre Israel e EUA ‘nunca foi tão forte’

Visita do secretário de Estado norte-americano ocorre após Israel tentar matar terroristas do Hamas no Catar enquanto estudavam a última proposta de cessar-fogo dos EUA; ataque irritou Donald Trump

EFE/EPA/ABIR SULTAN Líderes rezaram juntos no Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, e Rubio o fez usando um quipá na cabeça



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo (14), após visitar o Muro das Lamentações em Jerusalém com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que a relação entre os dois países “nunca foi tão forte”.

“Sob a presidência de Donald Trump e com o secretário Rubio, esta aliança nunca foi tão forte e nós a apreciamos profundamente”, disse o premiê israelense ao visitar os túneis subterrâneos do Muro das Lamentações, acompanhado pelo embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, e suas respectivas esposas.

Mais cedo, os três rezaram juntos no Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, e Rubio o fez usando um quipá na cabeça. Posteriormente, eles colocaram suas respectivas anotações em papel entre as pedras do muro, seguindo a tradição judaica de escrever orações, desejos ou sonhos.

Netanyahu e Rubio rezaram na área do Muro reservada aos homens, perto da qual havia um local preparado para a imprensa acompanhar e cobrir a visita. As mulheres jornalistas, no entanto, não tiveram acesso a esse ponto, conforme constatou a Agência EFE.

“Vocês devem acompanhar a visita do outro lado do Muro, onde as mulheres rezam. Vocês não podem estar aqui”, disse um oficial de segurança às repórteres. Questionada sobre esse assunto, Sara Netanyahu, esposa do líder israelense, também não comentou quando visitou a área do Muro das Mulheres onde rezou.

A visita de Rubio, que aterrissou em Israel neste domingo, ocorre cinco dias depois que Israel tentou matar terroristas do Hamas no Catar enquanto estudavam a última proposta de cessar-fogo dos EUA, um ataque que irritou o presidente dos EUA, Donald Trump.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Catar é um aliado dos EUA e um dos principais mediadores na negociação de um cessar-fogo para a Faixa de Gaza. No entanto, Rubio não comentou nem respondeu às perguntas da imprensa durante sua visita ao Muro. “Acredito que a visita de Rubio aqui é um testemunho da durabilidade e da força da aliança israelense-americana, que é tão sólida e duradoura quanto as pedras do Muro das Lamentações que acabamos de tocar”, comentou o líder israelense.

Além do esperado encontro com Netanyahu, não se conhecem outros detalhes da agenda oficial de Rubio em Israel. Coincidindo com a visita de Rubio, um tributo ao comentarista conservador Charlie Kirk, que foi assassinado na última quarta-feira em um evento universitário em Utah (EUA), será realizado em Jerusalém neste domingo, com a presença do ministro da Diáspora e do Combate ao Antissemitismo israelense, Amichai Chikli.

Além disso, uma delegação de 250 congressistas estaduais dos EUA visitará Israel na segunda-feira e será recebida por Netanyahu no Ministério das Relações Exteriores, após o que participará de um evento no Knesset (Parlamento) em Jerusalém.

*Com informações da EFE

Publicado por Carol Santos