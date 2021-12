Nova York bate o recorde de 21 mil casos de Covid-19 em um dia

Doença tem avançado rápido na cidade devido a variante Ômicron e eventos estão sendo cancelados

EFE/EPA/JASON SZENES Nova York está vendo os casos de Covid-19 aumentar rapidamente



O estado de Nova York anunciou nesta sexta-feira, 17, que contabilizou pouco mais de 21 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Esse é o maior número de casos diários desde que os testes se tornaram amplamente disponíveis. A média de casos positivos por dia na cidade era de 13 mil. As autoridades veem um avanço da doença na parte oeste do estado que foi avançando para NY devido a variante Ômicron. “Isso está mudando tão rapidamente. Os números estão subindo exponencialmente durante o dia”, disse a governadora Kathy Hochul à CNN. Shows da Broadway e o show de Natal das Rockettes foram cancelados devido ao novo surto. O prefeito Bill de Blasio ressaltou que os hospitais estão preparados e ‘estáveis’ no momento e que 70% dos cidadãos estão vacinados.