Homem armado invade escola e deixa 16 feridos na Turquia

Informações iniciais apontam que o responsável pelo atentado é um homem de 19 anos, que se matou após abrir fogo; caso aconteceu no sudoeste do país

HANDOUT / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP Segurança reforçada das forças especiais em torno de uma escola no sudeste da Turquia, onde aconteceu o atentado desta terça-feira (14)



Ao menos 16 pessoas ficaram feridas após um homem armado invadir uma escola de ensino médio na Turquia, nesta terça-feira (14), e atirar contra estudantes e funcionários.

Segundo informações iniciais, o responsável pelo atentado é um homem de 19 anos, ex-aluno da instituição. Ele entrou no prédio armado com um rifle de caça e se matou após abrir fogo “aleatoriamente” no pátio, informou a polícia.

O ataque aconteceu na Escola Secundária Técnica Profissional Siverek Ahmet Koyuncu, no sudoeste do país. Entre os feridos estão 10 alunos e quatro professores.

Segundo a mídia local, forças especiais de segurança, que foram enviadas à escola no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, retiraram os alunos da instituição. As autoridades tentaram convencer o atirador a se render.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros feridos são carregados por agentes.

*Com informações do Estadão Conteúdo