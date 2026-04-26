Obama condena ataque a tiros em jantar de correspondentes com Trump em Washington

O ex-presidente disse que ‘devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia’

Reprodução Barack Obama



O ex-presidente americano Barack Obama condenou o ataque ocorrido na noite de sábado (25) no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca, que contava com a presença do atual mandatário Donald Trump, e repudiou a violência.

“Embora ainda não tenhamos detalhes sobe as motivações por trás do ataque a tiros de ontem à noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia”, escreveu Obama neste domingo (26) na rede social X.

O incidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite de sábado, após ataque a tiros. Segundo publicação do FBI em Washington na rede X, um suspeito foi detido.

O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto.