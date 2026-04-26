Obama condena ataque a tiros em jantar de correspondentes com Trump em Washington
O ex-presidente disse que ‘devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia’
O ex-presidente americano Barack Obama condenou o ataque ocorrido na noite de sábado (25) no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca, que contava com a presença do atual mandatário Donald Trump, e repudiou a violência.
“Embora ainda não tenhamos detalhes sobe as motivações por trás do ataque a tiros de ontem à noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia”, escreveu Obama neste domingo (26) na rede social X.
O incidente
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite de sábado, após ataque a tiros. Segundo publicação do FBI em Washington na rede X, um suspeito foi detido.
O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.
Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto.
Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.
Equipes táticas com armas em punho se posicionaram no palco onde Trump estava sentado antes de ser evacuado. A polícia cercou o Hotel Washington Hilton e helicópteros sobrevoavam o local.
Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.
Em nota, na rede social Truth Social, o presidente elogiou o Serviço Secreto. “O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “deixássemos o show continuar”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Eles tomarão uma decisão em breve”, escreveu.
“Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo”, completou Trump.
Em outra publicação nas redes sociais, Trump informou que as autoridades policiais solicitaram que as instalações fossem evacuadas e que daria uma coletiva de imprensa em poucos minutos. “As autoridades policiais solicitaram que deixássemos as instalações, de acordo com o protocolo, o que faremos imediatamente. Darei uma coletiva de imprensa em 30 minutos, na Sala de Imprensa da Casa Branca”, informou.
O presidente também afirmou que a primeira-dama, o vice-presidente e todos os membros do gabinete estão bem. Segundo Trump, após conversar com os representantes responsáveis pelo evento, o jantar será remarcado dentro dos próximos 30 dias.
Toda a sala foi esvaziada, comprovaram jornalistas da AFP. Vários integrantes do governo americano, desde o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, até o titular do Departamento de Estado, Marco Rubio, aparentemente também foram evacuados.
*Com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.