ONU permite que presidente palestino discurse por vídeo na Assembleia Geral após recusa de vistos pelos EUA

EPA/KHALED EL FIQI Presidente palestino, Mahmoud Abbas



A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução que permitirá ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, participar do debate de alto nível da próxima semana por meio de um vídeo pré-gravado. A medida foi tomada após os Estados Unidos se recusarem a emitir vistos para a delegação palestina. A resolução foi aprovada com uma maioria significativa de 145 votos a favor, enquanto Israel, Nauru, Palau, Paraguai e os próprios EUA votaram contra. Seis nações se abstiveram, incluindo Albânia, Fiji, Hungria, Macedônia do Norte, Panamá e Papua Nova Guiné.

Com esta decisão, Abbas poderá ter seu discurso transmitido no Salão da Assembleia Geral, sendo introduzido por um dos representantes palestinos baseados em Nova York. É importante notar que este arranjo é específico para a atual 80ª sessão da Assembleia Geral. A recusa dos vistos pelos EUA foi anunciada em 29 de agosto. O Departamento de Estado americano justificou a decisão alegando razões de segurança nacional, afirmando que membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina não teriam cumprido compromissos anteriores e estariam “minando as perspectivas de paz”.