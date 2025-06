Oposição israelense deixa divergência com Netanyahu de lado e apoia ataque militar ao Irã

Yair Lapid, líder da oposição, comentou que ‘não é o momento certo para fazer política’; oposição planejava derrubar o governo de Netanyahu

A oposição israelense, que há um dia planejava derrubar o governo de Benjamin Netanyahu, mudou de postura após o início de um ataque contra o Irã. Em um movimento inesperado, os opositores decidiram apoiar a ação militar, deixando de lado as críticas ao primeiro-ministro. Yair Lapid, líder da oposição, comentou que “não é o momento certo para fazer política”. Durante o conflito, ele e outros membros do parlamento têm pressionado Netanyahu a buscar um acordo com o Hamas para a libertação de reféns em Gaza, demonstrando uma preocupação com a situação humanitária. Enquanto isso, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, fez uma declaração enfatizando que o país não tem a intenção de aumentar as hostilidades. No entanto, ele garantiu que o Irã responderá a qualquer ato de “agressão” por parte de Israel, afirmando que os iranianos não são os responsáveis pelo início do conflito. Pezeshkian também destacou que a resposta iraniana será proporcional aos ataques israelenses, deixando claro que o país está preparado para se defender.

Publicado por Sarah Paula

