Países fecham espaços aéreos e voos são cancelados após ataque de EUA e Israel contra o Irã

Voos em todo o Oriente Médio estavam sendo cancelados neste sábado, à medida que vários países fecharam seus espaços aéreos após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã.

Irã, Iraque, Israel, Síria, Kuwait e Emirados Árabes Unidos anunciaram fechamentos — ao menos parciais — de seus céus nas horas seguintes ao surgimento de fumaça sobre Teerã e ao início dos ataques de retaliação iraniana na região. Companhias aéreas como Air France, Air India, Turkish Airlines, Norwegian, Air Algerie e Lufthansa anunciaram cancelamentos em larga escala.

Fechamento de espaços aéreos

O Irã fechou rapidamente seu espaço aéreo. “O espaço aéreo de todo o país está fechado até novo aviso”, anunciou o porta-voz da Organização de Aviação Civil do Irã, citado pela agência de notícias Tasnim.

Israel também fechou seu espaço aéreo para voos civis, conforme anunciado pela ministra dos Transportes, Miri Regev. O Iraque seguiu o exemplo, enquanto os Emirados Árabes Unidos informaram que fechariam seus céus “parcial e temporariamente”.

A Síria fechou parte de seu espaço aéreo no sul, ao longo da fronteira com Israel, por 12 horas. “Os corredores aéreos do sul estarão fechados… a partir de sábado, 12h (09h GMT)”, afirmou a Autoridade de Aviação Civil em comunicado. A força aérea da Jordânia realizou exercícios para “defender os céus do reino”, informando posteriormente ter derrubado dois mísseis balísticos. O Kuwait também fechou seu espaço aéreo, com militares afirmando terem “enfrentado mísseis que se aproximavam”.

Voos cancelados

A autoridade de transporte aéreo da Rússia, Rosaviatsia, informou o cancelamento de todos os voos comerciais para Israel e Irã “até novo aviso”.

Air India: Suspendeu voos para todos os destinos no Oriente Médio. “Em vista da situação em desenvolvimento, todos os voos para a região foram suspensos”, postou a empresa no X.

Turkish Airlines: Cancelou voos para Líbano, Síria, Iraque, Irã e Jordânia até 2 de março; voos para Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes e Omã foram suspensos apenas por hoje.

British Airways: Não voará para Tel Aviv e Bahrein até 4 de março e cancelou o serviço para Amã neste sábado.

Lufthansa: Cancelou voos de/para Tel Aviv, Beirute, Amã, Erbil e Teerã até 7 de março. Seus voos para Dubai e Abu Dhabi estão suspensos até domingo.

Swiss International Air Lines: Suspendeu voos de/para Tel Aviv até 7 de março e cancelou voos de Zurique para Dubai agendados para hoje e amanhã.

Air Algerie e Norwegian: Ambas suspenderam voos para destinos como Dubai, Doha e Amã, com a Norwegian prevendo suspensão até 4 de março.

De acordo com o site de rastreamento FlightAware, mais de 9.600 voos sofreram atrasos globalmente e mais de 500 foram cancelados em todo o mundo até às 7h30 (horário de Brasília).

*AFP