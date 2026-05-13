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Papa Leão XIV ameaça excomungar grupo católico ultratradicionalista

Grupo anunciou a intenção de ordenar novos bispos sem autorização do Vaticano, atitude considerada um desafio direto à autoridade papal

  • Por Jovem Pan
  • 13/05/2026 17h49
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HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP Papa Leão XIV

 

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