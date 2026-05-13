Papa Leão XIV ameaça excomungar grupo católico ultratradicionalista

O Papa Leão XIV ameaçou excomungar integrantes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, grupo católico tradicionalista que defende a celebração de missas em latim e critica reformas implementadas pela Igreja após o Concílio Vaticano II.

A tensão aumentou depois que a organização anunciou a intenção de ordenar novos bispos sem autorização do Vaticano, atitude considerada um desafio direto à autoridade papal.

Fundada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre, a fraternidade é conhecida pela defesa da Missa Tridentina — rito celebrado em latim e de costas para os fiéis — e pela rejeição de mudanças litúrgicas adotadas pela Igreja Católica nas últimas décadas. O grupo já entrou em conflito com Roma anteriormente: em 1988, quatro bispos foram ordenados sem aprovação do Vaticano, o que levou à excomunhão imediata dos envolvidos.

Segundo analistas ouvidos pela AFP, a nova ordenação pode provocar um cisma dentro da Igreja. O Vaticano avalia que a medida ameaça a unidade católica e pode resultar em “excomunhão automática”. Apesar disso, Leão XIV também tem feito gestos de aproximação com setores conservadores, como a reautorização da missa em latim na Basílica de São Pedro.