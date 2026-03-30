Papa Leão XIV nomeia Carlos Nobre para conselho no Vaticano

Pesquisador referência em mudanças climáticas na Amazônia passa a integrar grupo sobre desenvolvimento humano

Foto: Divulgação Carlos Nobre é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia.



O Papa Leão XIV nomeou o cientista brasileiro Carlos Nobre como membro de um conselho do Vaticano voltado ao desenvolvimento humano.

A nomeação foii anunciada nesta segunda-feira (30), por meio de comunicado oficial, no qual o pontífice indica novos integrantes para o dicastério — órgão responsável por discutir temas sociais e de desenvolvimento.

Carlos Nobre é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia e passa a integrar o grupo que assessora o Vaticano em questões relacionadas ao desenvolvimento humano.

Veja a lista de nomeados:

– Rogelio Cabrera López — Arcebispo Metropolitano de Monterrey, México

– Fulgence Muteba Mugalu — Arcebispo Metropolitano de Lubumbashi, República Democrática do Congo

– Lizardo Estrada Herrera — Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese Metropolitana de Cuzco, Peru

– Daniel Gerard Groody — Vice-Reitor e Decano Associado para Educação de Pós-Graduação da Universidade de Notre Dame (EUA)

– Rampeoane Hlobo — Diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia, em Nairobi, Quênia

– Linah Siabana — Psicóloga

-Meghan J. Clark — Vice-Reitora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de St. John’s, Nova York (EUA)

– Dylan Mason Corbett — Diretor Executivo do Hope Border Institute, em El Paso (EUA)

– Léocadie Wabo Lushombo, I.T. — Professora de Ética Teológica na Escola Jesuíta de Teologia da Universidade de Santa Clara, Berkeley (EUA)

– Christine Nathan — Presidente da Comissão Católica Internacional de Migração, em Genebra (Suíça)

– Carlos Nobre — Pesquisador do Instituto de Altos Estudos da Universidade de São Paulo (Brasil)

Carlos Nobre