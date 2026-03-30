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Papa Leão XIV nomeia Carlos Nobre para conselho no Vaticano

Pesquisador referência em mudanças climáticas na Amazônia passa a integrar grupo sobre desenvolvimento humano

  • Por Jovem Pan
  • 30/03/2026 09h57
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Foto: Divulgação O papa Leão XIV nomeou o pesquisador Carlos Nobre como membro do conselho que vai tratar de desenvolvimento humano no Vaticano. Carlos Nobre é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia.

O Papa Leão XIV nomeou o cientista brasileiro Carlos Nobre como membro de um conselho do Vaticano voltado ao desenvolvimento humano.

A nomeação foii anunciada nesta segunda-feira (30), por meio de comunicado oficial, no qual o pontífice indica novos integrantes para o dicastério — órgão responsável por discutir temas sociais e de desenvolvimento.

Carlos Nobre é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na Amazônia e passa a integrar o grupo que assessora o Vaticano em questões relacionadas ao desenvolvimento humano.

Veja a lista de nomeados: 

– Rogelio Cabrera López — Arcebispo Metropolitano de Monterrey, México
– Fulgence Muteba Mugalu — Arcebispo Metropolitano de Lubumbashi, República Democrática do Congo
– Lizardo Estrada Herrera — Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese Metropolitana de Cuzco, Peru
– Daniel Gerard Groody — Vice-Reitor e Decano Associado para Educação de Pós-Graduação da Universidade de Notre Dame (EUA)
– Rampeoane Hlobo — Diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia, em Nairobi, Quênia
– Linah Siabana — Psicóloga
-Meghan J. Clark — Vice-Reitora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de St. John’s, Nova York (EUA)
– Dylan Mason Corbett — Diretor Executivo do Hope Border Institute, em El Paso (EUA)
– Léocadie Wabo Lushombo, I.T. — Professora de Ética Teológica na Escola Jesuíta de Teologia da Universidade de Santa Clara, Berkeley (EUA)
– Christine Nathan — Presidente da Comissão Católica Internacional de Migração, em Genebra (Suíça)
– Carlos Nobre — Pesquisador do Instituto de Altos Estudos da Universidade de São Paulo (Brasil)

Carlos Nobre

Carlos Nobre é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ele iniciou a carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1983, onde passou a se dedicar aos estudos sobre a Amazônia.

O pesquisador formulou a hipótese da “savanização” da floresta em decorrência do desmatamento e concentrou sua trajetória na análise dos impactos do aquecimento global sobre o bioma, tema que o projetou internacionalmente.

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