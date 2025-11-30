Jovem Pan > Notícias > Mundo > Papa Leão XIV reforça apoio à solução de dois Estados no Oriente Médio

Papa Leão XIV reforça apoio à solução de dois Estados no Oriente Médio

Em entrevista a bordo do avião papal, pontífice disse que proposta é a única saída viável e relatou apoio da Turquia ao avanço das negociações

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 15h35
Presidência do Líbano/AFP Foto divulgada pelo gabinete de imprensa da Presidência do Líbano mostra o papa Leão XIV (3º à esq.) ao lado do presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri (2º à esq.), e de sua esposa, Randa; do presidente do Líbano, Joseph Aoun (4º à esq.), e da primeira-dama, Nehmat Nehme; e do primeiro-ministro, Nawaf Salam (2º à dir.), com sua esposa, Sahar Baassiri, após a chegada ao Aeroporto Internacional de Beirute Foto divulgada pelo gabinete de imprensa da Presidência do Líbano mostra o papa Leão XIV (3º à esq.) ao lado do presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri (2º à esq.), e de sua esposa, Randa; do presidente do Líbano, Joseph Aoun (4º à esq.), e da primeira-dama, Nehmat Nehme; e do primeiro-ministro, Nawaf Salam (2º à dir.), com sua esposa, Sahar Baassiri, após a chegada ao Aeroporto Internacional de Beirute

A solução de dois Estados é a “única” capaz de encerrar o conflito entre israelenses e palestinos, afirmou neste domingo (30) o papa Leão XIV, durante voo entre Istambul e Beirute. Pela primeira vez desde que foi eleito, em maio, o papa americano concedeu uma entrevista coletiva a bordo do avião papal, retomando uma tradição de seus antecessores. Ele reiterou que a Santa Sé defende publicamente a criação de dois Estados há vários anos.

“Todos sabemos que Israel segue sem aceitar essa proposta. Mas a consideramos a única solução possível para resolver o conflito atual”, disse o pontífice. Leão XIV afirmou ainda ter discutido o tema na quinta-feira, em Ancara, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que, segundo ele, apoia integralmente a iniciativa. “A Turquia desempenha um papel importante no processo”, completou.

A Santa Sé reconhece o Estado da Palestina desde 2015 e sustenta a proposta de dois Estados. Desde sua eleição, o papa tem manifestado solidariedade à “terra martirizada” de Gaza e condenado o deslocamento forçado de palestinos.

Neste domingo, Leão XIV também destacou que o Vaticano mantém relações de “amizade” com Israel e se dispõe a atuar como mediador entre as partes.

