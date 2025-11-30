Papa Leão XIV reforça apoio à solução de dois Estados no Oriente Médio
Em entrevista a bordo do avião papal, pontífice disse que proposta é a única saída viável e relatou apoio da Turquia ao avanço das negociações
A solução de dois Estados é a “única” capaz de encerrar o conflito entre israelenses e palestinos, afirmou neste domingo (30) o papa Leão XIV, durante voo entre Istambul e Beirute. Pela primeira vez desde que foi eleito, em maio, o papa americano concedeu uma entrevista coletiva a bordo do avião papal, retomando uma tradição de seus antecessores. Ele reiterou que a Santa Sé defende publicamente a criação de dois Estados há vários anos.
“Todos sabemos que Israel segue sem aceitar essa proposta. Mas a consideramos a única solução possível para resolver o conflito atual”, disse o pontífice. Leão XIV afirmou ainda ter discutido o tema na quinta-feira, em Ancara, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que, segundo ele, apoia integralmente a iniciativa. “A Turquia desempenha um papel importante no processo”, completou.
A Santa Sé reconhece o Estado da Palestina desde 2015 e sustenta a proposta de dois Estados. Desde sua eleição, o papa tem manifestado solidariedade à “terra martirizada” de Gaza e condenado o deslocamento forçado de palestinos.
Neste domingo, Leão XIV também destacou que o Vaticano mantém relações de “amizade” com Israel e se dispõe a atuar como mediador entre as partes.
