Paquistão discute medidas de segurança com Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

Foto de Arif ALI / AFP Ativistas do Movimento Paquistão Unido carregam cartazes e gritam slogans anti-Israel durante um protesto em Lahore, em 21 de junho de 2025, em meio ao conflito entre Irã e Israel. (Foto de Arif ALI / AFP)



Autoridades do Paquistão se reuniram paralelamente com representantes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos (EAU), neste sábado, 7, para discutir medidas conjuntas e a situação de segurança da região, à medida que o conflito no Oriente Médio avança.

As Forças Armadas do Paquistão afirmaram que o chefe do exército, Asim Munir, realizou uma reunião com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman, e que o encontro se concentrou em medidas que podem ser tomadas para deter os ataques iranianos, no âmbito de um acordo estratégico de defesa mútua assinado no ano passado, segundo informações da Bloomberg

No mesmo sentido, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão informou que o vice-primeiro-ministro paquistanês, Ishaq Dar, conversou com seu homólogo dos EAU, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e ambos sublinharam a importância da paz e da estabilidade.

*Estadão Conteúdo