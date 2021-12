Para não trocar bateria, finlandês explode carro da Tesla com dinamite; veja vídeo

Dono do veículo tinha a opção de tentar substituir o equipamento, mas teria que desembolsar uma grande quantia e pedir autorização para a fabricante do modelo

O finlandês Toumas Katainen protagonizou um episódio peculiar ao explodir seu Tesla Modelo S utilizando bananas de dinamite de 2013 para não ter que trocar a bateria do veículo. Ao ser informado de que precisaria desembolsar uma quantia equivalente a R$ 145.124, mais da metade do valor original do veículo (R$ 269,7 mil), Katainen ficou sem paciência e optou por dar um fim ao carro. Ao lado de youtubers especializados em explosão e objetos, o finlandês destruiu seu veículo e registrou tudo. Além do preço, Katainen não sabia se poderia realizar a substituição do equipamento, uma vez que a Tesla precisaria autorizar o procedimento para que ele fosse realizado. “Eu achei melhor apenas explodir o carro. Pelo menos tivemos um belo fim para os problemas”, disse o dono do veículo.

Confira o registro da explosão: