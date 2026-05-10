Pelo menos 11 pessoas ficam feridas após explosão em barco na Flórida

Vítimas foram levadas às pressas para hospitais após incidente na praia de Haulover; autoridades ainda investigam as causas da explosão

Reprodução/ redes sociais Até o momento, não se sabe o estado de saúde das vítimas.



Pelo menos onze pessoas ficaram feridas, com gravidades variadas, e foram levadas às pressas para o hospital na tarde deste sábado, após uma explosão em uma embarcação que se encontrava na costa de Miami, no extremo sudeste do estado americano da Flórida, informaram as autoridades locais.

Os serviços de emergência de Miami receberam o alerta por volta das 12h48 (hora local) e mais de 25 unidades do Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade se dirigiram à praia de Haulover, onde encontraram várias vítimas, segundo informaram meios de comunicação norte-americanos como a NBC ou a ABC News.

Inicialmente, fontes do Corpo de Bombeiros informaram o transporte de cerca de quinze pessoas para o hospital, embora tenham indicado posteriormente que apenas onze pessoas haviam sido hospitalizadas. Até o momento, não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Da mesma forma, as autoridades locais não revelaram as causas do incidente, embora tenham aproveitado a ocasião para lembrar aos cidadãos que, estando “em plena temporada de navegação”, devem “priorizar a segurança na água”.

“Certifique-se de que sua embarcação esteja equipada com um extintor de incêndio em bom estado de funcionamento e todo o equipamento de segurança necessário. Antes de zarpar, faça uma inspeção de segurança completa para garantir que sua embarcação esteja em boas condições e livre de possíveis perigos”, orientaram os bombeiros em declarações à Fox News, insistindo que “tomar algumas precauções adicionais pode ajudar a prevenir emergências e manter todos em segurança”.

Até o momento, nem o Gabinete do Xerife do Condado de Miami-Dade nem o escritório do FBI em Miami se pronunciaram sobre o assunto.