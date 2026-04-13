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Peru retoma votação para eleitores que ficaram sem cédulas no 1º turno

Mais de 63 mil voltam às urnas nesta segunda (13) em Lima e no exterior; apuração segue lenta e Keiko Fujimori lidera projeções

  • Por Jovem Pan*
  • 13/04/2026 08h26
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Foto por LUIS ROBAYO / AFP Pessoas aguardam em fila do lado de fora de uma seção eleitoral em Lima, em 12 de abril de 2026, durante as eleições gerais. Os peruanos elegerão um novo presidente entre um número recorde de 35 candidatos para liderar um país assolado pelo crime organizado e pela instabilidade política crônica. Em um comunicado oficial, as autoridades informaram que 15 colégios públicos da capital Lima estarão abertos para a votação, das 7h às 18h locais (9h às 20h de Brasília).

O Tribunal Eleitoral do Peru determinou que o primeiro turno das eleições gerais continue nesta segunda-feira (13), para atender mais de 63 eleitores de Lima que não conseguiram votar neste domingo (12), porque não chegaram as cédulas aos seus centros de votação. A mesma irregularidades se registraram em regiões dos Estados Unidos onde votam peruanos expatriados.

Em um comunicado oficial, as autoridades informaram que 15 colégios públicos da capital Lima estarão abertos para a votação, das 7h às 18h locais (9h às 20h de Brasília). Nos Estados Unidos, as mesas estarão disponível em Orlando (Flórida) e Paterson (Nova Jersey).

Enquanto isso, a apuração avança, porém em ritmo lento. Até às 23 horas (de Brasília) deste domingo, apenas 6% dos votos haviam sido totalizados.

Ao todo, 35 candidatos disputam a presidência peruana. O cargo foi ocupado por 8 políticos diferentes nos 10 últimos anos, reflexo de prisões por corrupção, cassações e até suicídio.

As pesquisas de boca de urna indicaram que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), filha do ditador Alberto Fujimori, estará no segundo turno, marcado para 7 de junho. O seu adversário está indefinido.

O instituto Ipsos deu 16,6% dos votos para Keiko e um empate quádruplo em segundo lugar. Roberto Sánchez, do Juntos por el Perú, apareceu em segundo, com 12,1%, muito acima das pesquisas pré-eleitorais, que davam a ele de 5% a 6%.

Na sequência, apareceram Ricardo Belmont, do Partido Cívico Obras (11,8%); Rafael López Aliaga, do Renovación Popular (11%); e Jorge Nieto, do Partido del Buen Gobierno (10,7%).

O instituto Datum deu 16,5% para Keiko Fujimori e o empate quádrulo entre os mesmos quatro candidatos, porém em outra ordem: 12,8% para ALiaga, 11,6% para Jorge Nieto, 10,5% para Ricardo Belmont e 10% para Roberto Sánchez.

*Estadão Conteúdo

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