Peru retoma votação para eleitores que ficaram sem cédulas no 1º turno

Mais de 63 mil voltam às urnas nesta segunda (13) em Lima e no exterior; apuração segue lenta e Keiko Fujimori lidera projeções

Foto por LUIS ROBAYO / AFP Em um comunicado oficial, as autoridades informaram que 15 colégios públicos da capital Lima estarão abertos para a votação, das 7h às 18h locais (9h às 20h de Brasília).



O Tribunal Eleitoral do Peru determinou que o primeiro turno das eleições gerais continue nesta segunda-feira (13), para atender mais de 63 eleitores de Lima que não conseguiram votar neste domingo (12), porque não chegaram as cédulas aos seus centros de votação. A mesma irregularidades se registraram em regiões dos Estados Unidos onde votam peruanos expatriados.

Em um comunicado oficial, as autoridades informaram que 15 colégios públicos da capital Lima estarão abertos para a votação, das 7h às 18h locais (9h às 20h de Brasília). Nos Estados Unidos, as mesas estarão disponível em Orlando (Flórida) e Paterson (Nova Jersey).

Enquanto isso, a apuração avança, porém em ritmo lento. Até às 23 horas (de Brasília) deste domingo, apenas 6% dos votos haviam sido totalizados.

Ao todo, 35 candidatos disputam a presidência peruana. O cargo foi ocupado por 8 políticos diferentes nos 10 últimos anos, reflexo de prisões por corrupção, cassações e até suicídio.

As pesquisas de boca de urna indicaram que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), filha do ditador Alberto Fujimori, estará no segundo turno, marcado para 7 de junho. O seu adversário está indefinido.

O instituto Ipsos deu 16,6% dos votos para Keiko e um empate quádruplo em segundo lugar. Roberto Sánchez, do Juntos por el Perú, apareceu em segundo, com 12,1%, muito acima das pesquisas pré-eleitorais, que davam a ele de 5% a 6%.

Na sequência, apareceram Ricardo Belmont, do Partido Cívico Obras (11,8%); Rafael López Aliaga, do Renovación Popular (11%); e Jorge Nieto, do Partido del Buen Gobierno (10,7%).

O instituto Datum deu 16,5% para Keiko Fujimori e o empate quádrulo entre os mesmos quatro candidatos, porém em outra ordem: 12,8% para ALiaga, 11,6% para Jorge Nieto, 10,5% para Ricardo Belmont e 10% para Roberto Sánchez.

*Estadão Conteúdo